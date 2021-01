Confinamento: Novas medidas são anunciadas amanhã

O primeiro-ministro, António Costa (D), acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, momentos antes do início da 14ª sessão de apresentação da "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa, 12 de janeiro de 2021. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2021 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As medidas do novo confinamento vão ser reveladas amanhã, quarta-feira, 13 de janeiro, avança a SIC Notícias, citando fonte do governo. Esta terça-feira, o governo está reunido com especialistas, nas chamadas reuniões do Infarmed, para abordar a evolução da pandemia e as eventuais medidas a adotar a partir dos próximos dias.

Após as festividades de Natal e de Ano Novo, os números da pandemia em Portugal sofreram um agravamento, tanto no que diz respeito ao número de novas infeções como de vítimas mortais. O cenário de um novo confinamento - tal como sucede em vários pontos da Europa - voltou a ser mencionado. Aquando da renovação do atual estado de emergência, na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que este estado de emergência seria de uma semana, até dia 15 de janeiro, para que houvesse tempo para que fosse possível uma avaliação da situação mais clara e abriu a porta a medidas mais restritivas.

Perante esta possibilidade, no final da semana passada, o governo ouviu os parceiros sociais e os partidos com assento parlamentar, tendo sido avançado que um novo confinamento - em moldes semelhantes ao que aconteceu em março e abril de 2020 - era uma hipótese cada vez mais forte.

Nesta segunda-feira, António Costa confirmou que novo estado de emergência, que vai ser aprovado esta quarta-feira de manhã, no Parlamento vai ser "muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira, 11 de janeiro. Contudo, uma nova análise, cujos resultados foram divulgados nesta manhã de terça-feira, indica que o Chefe de Estado testou negativo à Covid-19. A presidência da República, no seu site, indica que: "o Presidente da República já realizou novo teste com o INEM, cujo resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas, e vai esta tarde consultar telefonicamente os Partidos Políticos sobre a renovação do estado de emergência".

A Assembleia da República anunciou no último sábado que antecipou para a manhã de quarta-feira o debate sobre a renovação do estado de emergência, inicialmente agendado para a tarde do mesmo dia, indicaram hoje os serviços do parlamento.

Também no último sábado, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admitiu que "o Conselho de Ministros reunir-se-á imediatamente após a aprovação por parte da Assembleia da República". "E comunicaremos e tomaremos as medidas de forma a que elas se possam aplicar o mais cedo possível", sublinhou.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h59)