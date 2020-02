Confirmado quarto caso de coronavírus em Espanha

As autoridades espanholas confirmaram esta quarta-feira mais uma pessoa infetada com o novo coronavírus, relata a imprensa espanhola. Trata-se de um residente na cidade de Barcelona que tinha viajado para o norte de Itália nos últimos dias. Espanha soma assim quatro casos de infeção pelo Covid-19. As outras três foram detetadas nas Canárias, onde um turista italiano hospedado num hotel em Tenerife foi confirmado como portador do vírus.

Ainda antes desta quarta confirmação, o governo de Madrid tinha apelado à tranquilidade, garantindo que tomará as medidas necessárias e atuará com transparência.