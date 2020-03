Estados Unidos com acordo para pacote de estímulos à economia de 2 biliões

Ainda falta a aprovação final do Senado, mas já se fala no maior pacote de estímulos que a economia americana já viu. A administração Trump e o Congresso chegaram a acordo sobre as ajudas para “aliviar” o impacto da pandemia de covid-19 e, no total, as ajudas ascendem aos 2 biliões de dólares (2 trillions, no sistema americano).

“Este é um investimento de nível de tempos de guerra a ser feito na nossa nação”, anunciou o republicano Mitch McConnell durante o discurso sobre o acordo entre democratas e republicanos, citado pela Reuters. “Vamos passar esta legislação hoje, mais tarde”, acrescentou.

O democrata Chuck Schumer já comparou este plano de dois biliões ao Plano Marshall do pós-guerra, referindo que este acordo representará “o maior pacote de ajuda na história da América”.

Este acordo, que ainda precisa de aprovação final, incluirá medidas para ajudar os orçamentos das famílias americanas durante regimes de lay-off, assegurar auxílio em situação de desemprego e ainda garantir empréstimos de emergência para pequenos negócios, que podem chegar aos 350 mil milhões de dólares.

Outro dos objetivos deste plano passa pela disponibilização de 500 mil milhões de dólares em fundos para as indústrias mais atingidas pelo vírus. São ainda esperadas ajudas no valor de 100 mil milhões de dólares para os hospitais e sistemas de saúde.

A totalidade deste plano será conhecida ao longo desta quarta-feira, após a aprovação final.

Com a OMS a antecipar que os Estados Unidos possam ser o novo epicentro da pandemia, o país pretende “estabilizar as indústrias chave”, preparando-se para o impacto do vírus. A covid-19 já infetou mais de 55 mil pessoas nos EUA, com o país a registar mais de 800 mortos.