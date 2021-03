Congresso dos EUA aprova bazuca inédita de 1,9 biliões de Biden. Cheques de 1400 dólares incluídos

Apesar da oposição em bloco dos republicanos, que criticam as medidas, argumentando com a sua dimensão e a sua má direção, os democratas, maioritários na Câmara dos Representantes, conseguiram aprovar o pacote que relançamento da economia norte-americana de 1,89 biliões de dólares (1,6 biliões de euros), equivalente ao Produto Interno Bruto da Itália.

A Casa Branca já fez saber que Biden vai promulgar na sexta-feira o plano.

Acabaram por ser apenas os democratas da Câmara a aprovar a legislação numa votação que seguiu a linha partidária, com 220 a favor e 211 contra. Nenhum republicano votou a favor e houve um democrata a votar contra o projeto: o deputado Jared Golden, do Maine.

A aprovação do projeto de lei marca a primeira grande conquista legislativa do novo executivo e de um Congresso que agora está sob controlo democrata, com maioria limitada na Câmara e no Senado.

Os principais incentivos do pacote incluem:

- Pagamentos de estímulo até 1400 dólares por pessoa que irá enviar dinheiro para cerca de 90% das famílias norte-americanas

- Um aumento federal 300 milhões de dólares para benefícios semanais de desemprego

- Uma expansão do crédito tributário infantil de até 3600 dólares por criança

- 350 mil milhões em ajuda estatal e local, bem como alguns mil milhões de dólares para escolas para alunos com menos de 12 anos para ajudar as crianças a voltar às salas de aula; para ajudar as pequenas empresas atingidas pela pandemia e para investigação, desenvolvimento e distribuição de vacinas.

- Extensão do aumento de 15% nos benefícios do vale-refeição até setembro

- Apoio às famílias para reduzir o valor de renda a pagar por alugueres

O texto do pacote vai ser agora revisto e assinado na Câmara e no Senado e segue depois para a Casa Branca para a assinatura de Biden. Dentro de alguns dias boa parte do dinheiro deve ficar disponível. Os cheques de apoio de 1400 dólares podem começar a chegar já na próxima semana.