EUA aprovam 2 biliões de dólares. 3,2 milhões de americanos perderam o emprego

Na mesma semana que os Estados Unidos passaram a ser o país do mundo com mais casos detetados de pessoas infetadas com o novo coronavírus (Covid-19), o congresso norte-americano aprovou agora – depois de alguns dias de negociações – um pacote de estímulo económico no valor de 2 biliões de dólares (em inglês assume-se o valor como 2 trillion dollars).

É o maior pacote de estímulo económico da história moderna do país, uma medida para responder à pandemia e inclui oferecer dinheiro a pessoas, dar apoio a quem fica sem emprego e apoio aos Estados e crédito às empresas.

O The New York Times diz mesmo que a votação teve a acordo total de Democratas e Republicanos. Donald Trump, Presidente dos EUA, deve agora aprovar e por em prática a medida que vai servir para ajudar economicamente as empresas e os próprios cidadãos.

Da negociação final ficaram 377 mil milhões de dólares reservados para empréstimos garantidos pelo governo a pequenas empresas, enquanto haverá também um programa de empréstimos de 500 mil milhões de dólares para empresas maiores em dificuldades. Uma delas é a Boing, cuja crise começou antes da pandemia e que Donald Trump já admitiu querer ajudar “por ser uma das grandes empresas norte-americanas”. O governo fica com a possibilidade de assumir participações nas companhias aéreas, que foram das empresas mais afetadas.

Já os cidadãos americanos ficam também incluídos no pacote, que permite que lhes sejam enviados pagamentos diretos de 1.200 dólares (o valor pode duplicar, dependendo da situação). Estão incluídos os cidadãos do país que ganhem até 75 mil euros anuais (a que acresce mais 500 dólares por criança).

Os hospitais, mesmo os privados (a maioria) podem receber 100 mil milhões de dólares para fazer frente à pandemia.

Desemprego recorde numa só semana

Ontem à noite também se ficou a saber (números referentes à sexta-feira da semana passada) que os efeitos da crise pandémica levaram a números recordes de pedidos de desemprego: houve numa só semana um aumento de 3,28 milhões de desempregados nos Estados Unidos.

O número destrói o valor da Grande Recessão de 2009, com 665 mil desempregados novos em março desse ano e a marca histórica de 695.000 registada em outubro de 1982.

As estimativas dos economistas ouvidos pelo índice Dow Jones esperam mais 1,5 milhão de desempregados esta semana.