Conheça as novidades da nona edição da Cidade do Rock em Lisboa

O Rock in Rio Lisboa anunciou ontem as novidades da edição de 2020, que vai acontecer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Entre elas está a nova Rock Street, que terá como tema a Ásia. Mas até a roda gigante será renovada nesta que é a nona de edição.

Haverá três novos espaços na Cidade do Rock. O SportsBar, onde poderá ser possível acompanhar os jogos do Euro 2020; um Rock in Rio Kids, destinado aos mais novos; e um quarteirão dedicado ao gaming, o Game Disctrict.

“Desde que alterámos as datas do Rock in Rio para junho, o festival passou a realizar-se em plena época de Campeonato Europeu ou Mundial de Futebol. Vivemos um momento lindo e emocionante na última edição, quando toda a Cidade do Rock parou para assistir ao jogo da seleção. Por isso resolvemos criar um espaço onde se possa viver esta vibração ao longo de todo o evento”, explica Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

Os novos espaços juntam-se aos já habituais como o Palco Mundo, o Galp Music Valley, o Super Bock Digital Stage ou a Yorn Street Dance.