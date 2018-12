Conheça o inspetor-geral de Finanças suspeito de vender informação

O inspetor-geral de Finanças, Vítor Braz, é apontado como o principal suspeito de venda de informações confidenciais para o exterior. Devido a esta suspeita, a Polícia Judiciária e o Ministério Público realizaram esta manhã várias buscas na sede Inspeção-Geral das Finanças (IGF) e também nas instalações do Ministério da Defesa e da Cruz Vermelha Portuguesa.

Mas esta não é, de longe, a primeira polémica de Vítor Braz como inspetor-geral de Finanças, cargo que ocupa desde 2015.

Em março deste ano, o Público deu conta da acumulação de cargos de Vítor Braz: o inspetor-geral foi nomeado para a presidência do conselho de auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Só que o assunto é polémico porque ao acumular as funções na IGF com um cargo na Santa Casa de Lisboa, em representação das Finanças, Vítor Braz passou a fazer parte de um dos órgãos de uma instituição que pode ser auditada – como já foi no passado – pela Inspcção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (IGMTSSS).

Mas o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social afastaram qualquer incompatibilidade. Mesmo depois de Vítor Braz ter sido nomeado, em setembro, como representante do gabinete de Mário Centeno no Conselho Consultivo das Fundações.

Antes disso, em junho de 2017, foi tornado público o processo judicial do pós-graduado em Gestão e Controlo Públicos contra o Estado para que Vítor Braz fosse pago pelo cargo de origem no Tribunal de Contas, onde esteve como auditor-chefe entre 2009 e 2014.

Segundo o Correio da Manhã, o caso remonta a 2015, quando a ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, emitiu um despacho a autorizar Vítor Braz a receber o salário do “cargo de origem”. Só que Vítor Braz recebia 3734 euros brutos por mês, mais 778 euros em despesas de representação. Se recebesse o salário do trabalho no Tribunal de Contas, o agora inspetor-geral de Finanças poderia auferir mais 1100 euros por mês – 5612 euros em vez de 4512 euros.

As Finanças, na altura, referiram que não havia lugar a reposição de verbas porque “nunca se verificou o pagamento de um valor superior ao que é o entendimento das Finanças sobre a remuneração a atribuir nesta situação”.

Além de Inspetor-Geral de Finanças, Vítor Braz é ainda membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, desde 2015. Com uma carreira pública de mais de 20 anos, Vítor Braz é licenciado em Direito e conta ainda com cursos de especialização em Alta Direção e em Gestão Estratégica, segundo a nota curricular divulgada em setembro de 2018.