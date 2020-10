Conheça o truque para poupar com moedas de dois euros

17_12_2001 - Moedas, Euros. Foto: STEVEN GOVERNO © Steven Governo

A propósito do dia mundial da poupança, o Dinheiro Vivo falou com a Reorganiza, empresa especialista na área de crédito, seguros e coaching financeiro, para ficar a conhecer o truque das moedas de dois euros.

O objetivo é só um: amealhar o máximo de moedas de dois euros que conseguir. E, claro, tal como em todos os desafios, deve estabelecer metas para esta poupança, pois assim saberá que está a poupar dinheiro para algo em concreto, que precisa ou quer muito (como por exemplo, aquela prenda de Natal para um familiar que tanto merece) - começa por revelar João Morais Barbosa, administrador da Reorganiza.

O primeiro ponto para que este método funcione é, sempre que possível, priorizar pagamentos em numerário. Isto porque, se optar por pagar com cartão de crédito, não terá muitas oportunidades para lhe darem o troco em moedas.

Depois de definir as metas de poupança e dar preferência aos pagamentos a dinheiro, será fácil: apenas tem de guardar todas as moedas de dois euros que lhe forem entregues num mealheiro - que é suposto ficar em casa e permanecer por lá o tempo que for necessário, até que se cumpra o objetivo.

O truque de poupança exige "acima de tudo, muita disciplina, uma vez que as moedas estarão acessíveis em casa e é fácil cair em tentação", afirma o administrador.

Com certeza já se deparou com diversos truques de poupança, uns até bem mais metódicos que outros. Conheça aqui mais um desafio de poupança - este, de 52 semanas.