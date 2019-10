Conheça os secretários de Estado do novo Governo

O Presidente da República recebeu esta segunda-feira o primeiro-ministro indigitado, numa audiência onde António Costa apresentou a Marcelo Rebelo de Sousa os nomes dos secretários de Estado que vão integrar o próximo Governo.

O XXII Governo Constitucional ficará assim composto por:

Primeiro-Ministro, António Costa

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro

Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Tiago Antunes

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira

Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves

Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques

Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres

Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Ferreira Milheiro Nunes

Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias

Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro

Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira

Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno

Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix

Secretário de Estado do Orçamento, João Leão

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes

Secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo

Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho

Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches

Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento Castro

Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís

Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar

Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem

Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado

Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso

Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão

Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima de Jesus Fonseca

Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto

Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho

Ministro do Planeamento, Nelson Souza

Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes

Ministra da Cultura, Graça Fonseca

Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira

Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira

Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa

Secretária de Estado da Educação, Susana Amador

Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho

Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Filipe Pardal Cabrita

Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos

Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes

Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes

Ministra da Saúde, Marta Temido

Secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira

Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes

Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Saldanha de Azevedo Galamba

Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa

Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes Catarino

Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos

Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda

Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado

Secretário de Estado da Habitação, Ana Pinho

Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa

Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares Miguel

Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque

Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Tiago dos Santos Russo

Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos

Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário

“O Presidente da República deu o seu assentimento esta proposta. A nomeação e posse de todo o XXII Governo Constitucional estão previstas para esta semana, em data a determinar, depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da nova legislatura da Assembleia da República”, pode ler-se no site da Presidência.

O novo executivo vai ter como ministros de Estado Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno. A existência de quatro ministros de Estado é uma das principais novidades face ao Governo anterior, uma opção que, fonte oficial do executivo justificou como “um reforço do núcleo central” do executivo.

Catorze ministros mantêm-se à frente das mesmas pastas, existindo cinco novos ministros, o que, segundo fonte do executivo, representa um sinal de “estabilidade e de continuidade” em relação ao anterior elenco governamental.

O segundo Governo liderado por António Costa vai integrar 19 ministros, além do primeiro-ministro, o que o torna o maior em ministérios dos 21 Governos Constitucionais, e também o que tem mais mulheres ministras, num total de oito.