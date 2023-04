Conseguir maior partilha de riqueza, em vez de deixar a fatia de leão para o Estado

A passagem de testemunho de António Saraiva a Armindo Monteiro, na liderança da CIP © João Sena Goulão/Lusa

"Nem sempre avançaremos nas negociações, mas tudo começa com a capacidade para lermos os factos e partirmos de uma base comum: é o Estado que está a ganhar com a inflação."

A conclusão é de Armindo Monteiro, o novo presidente da CIP, que hoje se estreia em espaço de opinião semanal, no Dinheiro Vivo, online e em papel, no suplemento que integra o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.

Os temas e a estratégia que irá levar às primeiras reuniões enquanto líder da maior confederação do país é explicada nesta coluna, onde também se traça o retrato do momento e as prioridades e objetivos que, sendo comuns, podem trazer melhores resultados.

"É certo que haverá sempre perspetivas diferentes, mas será nesta capacidade de encontrar um ponto de equilíbrio que conseguiremos depois aprovar uma agenda conjunta favorável aos dois. Seremos ambos mais fortes se partirmos deste entendimento", escreve Armindo Monteiro.

Para ler a partir de hoje, aos sábados, no Dinheiro Vivo.

Leia aqui o texto de estreia.