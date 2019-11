Conselho da Diáspora reconhecido como organização para o desenvolvimento

O Conselho da Diáspora Portuguesa (CDP) foi reconhecido, pelo Estado português, como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD).

Na base do reconhecimento está o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido através da plataforma EurAfrican na promoção das relações entre Portugal e África, nota o CDP em comunicado.

“As autoridades portuguesas com competências na política externa já olham para a próxima edição do EurAfrican Forum como mais uma oportunidade de valorizar o relacionamento entre o nosso país e o conjunto do continente africano, de valorizar o papel que o nosso país tem como pivô da relação mais geral entre Europa e África”, referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no último encontro anual da instituição. O também vice-presidente honorário do CDP reconhece a sua importância como instrumento de diplomacia e influência.

Por seu lado, Filipe de Botton, presidente da Direção do CDP, declarou que “este reconhecimento é uma honra e um estímulo para continuarmos a trabalhar no aprofundamento das relações entre a Europa e África e nas oportunidades decorrentes de novas ligações entre as redes de diásporas dos dois continentes,” acrescentando que Portugal está a assumir um papel de liderança.