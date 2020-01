Conselho das Finanças. Apoios à banca podem exceder os 600 milhões previstos

Os apoios previstos ao setor financeiro, os 600 milhões de euros que estão reservados para emprestar ao Fundo de Resolução para ajudar a aguentar o capital do Novo Banco (NB), podem estar subavaliados.

Segundo uma análise do Conselho das Finanças Públicas (CFP) à proposta de Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), divulgada esta terça-feira, é de considerar como risco relevante para as contas públicas a “necessidade de apoios ao setor financeiro, com a possibilidade de os mesmos excederem os montantes já previstos na proposta orçamental”.

“A eventual necessidade de apoio ao setor financeiro para além do previsto pelo Ministério das Finanças constitui um risco orçamental que deve ser assinalado”, insiste o Conselho.

O CFP, que é liderado pela economista Nazaré Costa Cabral, recorda que “no OE2019 estava previsto que o impacto em contas nacionais decorrente desse aumento de capital [do Novo Banco] ascendesse a 400 milhões de euros, tendo acabado por totalizar 1149 milhões de euros” e que “para o corrente ano está previsto um impacto de 600 milhões de euros na proposta de OE2020”.

Ou seja, em 2019 houve uma derrapagem brutal na despesa consignada ao Novo Banco via Fundo de Resolução (diferença entre o que estava previsto e o que acabou por ser) e este ano isso não deve ser relegado para segundo plano.

O CFP observa, por exemplo, que Mário Centeno, o ministro das Finanças tem por meta um excedente orçamental de 0,2% do PIB este ano e que esse valor é obtido com a ajuda de menos apoios aos bancos do que em 2019.

O CFP diz que a proposta de OE2020 conta com uma “variação positiva de 193 milhões de euros na utilização de one-offs (medidas temporárias e não recorrentes) que resulta sobretudo da previsão de redução dos apoios ao sector financeiro”.

“No entanto, a previsão pelo MF de um montante de recapitalização para o Novo Banco inferior ao concretizado em 2019 constitui um risco, dadas as obrigações decorrentes do Acordo de Capitalização Contingente daquela instituição bancária”.

Recorde-se que na semana passada, o jornal Público noticiou que o fundo Lone Star estaria a tentar que as Finanças acelerassem as injeções de dinheiro público (empréstimos) no Novo Banco via Fundo de Resolução para sanear o antigo BES o mais depressa possível. É bem possível que o Lone Star queira vender rapidamente o banco já limpo e a bom preço de modo a ganhar dinheiro com a operação.

A ideia ventilada aponta para uma injeção única de 1,4 mil milhões de euros, em 2020, o que permitiria concluir o processo de recapitalização pública antes do tempo previsto e abaixo do valor definido na venda, que era 3,89 mil milhões de euros.

O ministro das Finanças foi confrontado com este plano e disse que “não tenho nenhuma proposta que indique nesse sentido. Se tivesse, estaria a considerá-la no Orçamento do Estado para 2020. O Governo não a tem e, portanto, não posso fazer conjeturas sobre o futuro”.

O Fundo de Resolução é propriedade dos bancos sedeados em Portugal e supostamente devia ser financiado integralmente por estes. No entanto, o Fundo nunca teve dinheiro suficiente para assistir bancos necessitados pelo que tiveram de ser uma vez mais os contribuintes a entrar com o grosso das verbas.

O Governo endivida-se mais do que seria suposto (se não houvesse esse encargo com o NB, por exemplo) e este ano, embora Centeno diga que só vai dedicar 600 milhões de euros ao NB, a verdade é que no máximo pode ir até 850 milhões de euros por ano, segundo dizem as regras.

Em 2017 e 2018, o Novo Banco recebeu ajudas no valor de 1941 milhões de euros. Em 2019, absorveu mais 1149 milhões de euros. Este ano, Centeno diz que são ‘apenas’ 600 milhões, mas isso só se vai poder confirmar mais tarde, no “futuro”, como disse o ministro. É justamente esse o risco que o CFP teme.