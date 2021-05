Conselho das Finanças: despesa do SNS atingiu em 2020 o valor mais elevado de sempre

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu no ano passado o valor mais elevado de sempre e aumentou também o peso no produto interno bruto (PIB), indica um novo relatório do Conselho das Finanças Públicas divulgado esta quinta-feira.

"Em 2020, a despesa do SNS atingiu o valor mais elevado de sempre (11.456 milhões de euros), aumentando a sua importância em percentagem do PIB (5,66%), mas mantendo o seu peso no total da despesa pública (11,7%)", refere o documento que analisa a "Evolução do desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2020" que abrange o período entre 2014 e 2020.

A explicar o aumento do peso no produto, estão dois efeitos conjugados, explica o Conselho das Finanças Públicas (CFP). "A despesa do SNS em percentagem do PIB atingiu o valor máximo de 5,66% em 2020, refletindo o impacto da pandemia covid-19, que provocou uma forte contração da economia portuguesa (-5,4% do PIB nominal) e um crescimento mais acentuado da despesa do SNS (+6,8%)", refere o relatório.

Apesar do aumento da despesa total, o CFP nota que em termos de investimento, ainda se mantém com valores diminutos. "Ao longo do período considerado (2014-2020), as despesas de capital apenas excederam 2% da despesa total no ano de 2020 (2,3%), o que traduz uma reduzida expressão do investimento no SNS no total da despesa.

A análise da entidade liderada por Nazaré Costa Cabral indica que apenas três rubricas representam quase 99% do total: "despesas com pessoal (41,8%), fornecimentos e serviços externos (36,9%) e compras de inventários (20,0%)"

Despesa com pessoal cresce 35% desde 2014

A análise do CFP às contas do Serviço Nacional de Saúde mostram um crescimento continuado da despesa com pessoa, não só pelo aumento do número de profissionais de saúde, como as atualizações salariais ao longos dos últimos anos.

Desde 2014 que a despesa com trabalhadores aumentou 35,1%, ou seja, 1214 milhões de euros.

"O número de trabalhadores das entidades que integram o SNS tem aumentado ao longo dos últimos anos, tendo passado de 114.535 trabalhadores em 2014 para 142.103 em 2020, representando um aumento de 27.568 trabalhadores (+24,1%)", indica o CFP.

No final do ano passado, o SNS representava cerca de 20% do emprego total das administrações públicas, constituindo-se como o segundo maior empregador público, logo atrás do Ministério da Educação", conclui o CFP.

Desde 2016 que a despesa com pessoal tem vindo a crescer a taxas anuais acima dos 5%, atingindo o crescimento anual máximo de 8% em 2019 quando o Hospital de Braga foi integrado na esfera pública e em 2020, o crescimento foi o terceiro maior dos últimos sete anos, representando +269 milhões de euros.

Este acréscimo ocorreu em "todas as componentes que perfazem a despesa com pessoal, com especial destaque para o crescimento das remunerações (+125 milhões de euros), com impacto direto no crescimento dos encargos sobre remunerações e no subsídio de férias e de Natal, bem como o crescimento das noites e suplementos e do trabalho extraordinário, de forma a reforçar a disponibilidade de profissionais para resposta à covid-19", refere o documento.