Conselho das Finanças vê sete perigos no OE de Medina. Novo Banco, TAP e PPP são alguns deles

Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas © João Silva/Global Imagens

São sete os perigos ou riscos de magnitude considerável e latentes que podem fazer descarrilar o plano do governo para reduzir o défice público (em contas nacionais) para 1,9% do produto interno bruto (PIB) no final deste ano e acelerar no corte do peso da dívida, enumera o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na "Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2022" (OE2022).

O estudo foi divulgado esta quarta-feira, um dia depois do ministro das Finanças, Fernando Medina, ter ido ao Parlamento apresentar o OE2022.

A entidade presidida por Nazaré Costa Cabral receia que possam acontecer este ano mais ajudas à TAP, mais transferências para o Novo Banco (como o próprio já deu a entender, aliás), mais indemnizações do Estado a privados envolvidos em negócios de parcerias público-privado (PPP), por exemplo.

O CFP refere que este Orçamento pode ser muito ajudado do lado da receita devido à prevista "execução expressiva do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)" e por um comportamento mais musculoso da cobrança de impostos e descontos por via das "bases de incidência mais elevadas do que o assumido" pelo governo no OE, apoiado na retoma da economia.

No entanto, o rol de perigos é grande e evidente.

Primeiro, há o contexto sanitário e internacional, o que leva o CFP a dizer, desde já, que "a pandemia e o choque geopolítico decorrente da invasão da Ucrânia terão um impacto considerável nas finanças públicas".

O Conselho que avalia a condução das Finanças Públicas portuguesas deteta grandes riscos orçamentais que podem impedir o governo de cumprir várias metas, como a redução do défice para 1,9% do PIB no final deste ano, aliviar a carga fiscal para 35,1% do PIB em 2022, diminuir o peso da despesa para 46,6% e baixar o peso da dívida para 120,7% do PIB.

Sete grandes riscos sobre o OE da maioria absoluta PS

O CFP diz que a previsão orçamental para 2022 está ameaçada por "riscos orçamentais [negativos] que foram assinalados" e que persistem, logo têm de ser sublinhados:

1. A incerteza sobre a duração e a escalada do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, cujas consequências poderão implicar um impacto de magnitude superior ao previsto pelo Governo nas medidas de mitigação que pretende implementar em 2022 ou determinar a adoção de medidas adicionais;

2. Surgimento de novas variantes da covid-19 que, não obstante os progressos na vacinação e controlo da doença, poderão retardar a redução e eliminação das medidas relacionadas com a pandemia, penalizando a recuperação do equilíbrio orçamental;

3. Ativação das garantias do Estado concedidas no âmbito de algumas das medidas de resposta à crise pandémica e ao choque geopolítico, nomeadamente linhas de crédito a empresas;

4. Sobrestimação das poupanças e ganhos de eficiência a obter no âmbito do exercício de revisão de despesa [o chamado plano para cortar nas gorduras do Estado];

5. As responsabilidades relacionadas com pedidos de reposição do equilíbrio financeiro e ações arbitrais submetidas por concessionárias e subconcessionárias no âmbito de projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP) que impliquem uma despesa superior à considerada na proposta de OE2022;

6. Transferências adicionais para o Novo Banco ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente;

7. A eventualidade de a TAP necessitar de apoios financeiros superiores aos considerados pelo MF na proposta de OE2022 em contas nacionais.