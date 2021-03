Conselho de Ministro aprova decreto-lei que define modelo de governação do PRR

Ministro do Planeamento, Nelson de Souza. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado do Conselho de Ministros, é explicado que este diploma define a "estrutura orgânica, estratégica e operacional relativa ao acompanhamento e implementação do PRR para o período 2021-2026 e ao exercício das competências de gestão, monitorização, acompanhamento, avaliação, controlo, auditoria e sistema de informação de reporte e transmissão de dados à Comissão Europeia."

"Definimos quatro níveis de governação", explicou Nelson de Souza, ministro do Planeamento, detalhando que o primeiro "nível de coordenação política e estratégica do mais alto nível" será "presidido pelo PM e composto pelos ministros que mais intervêm neste programa".

O ministro explicou ainda a criação de "aquilo que é um núcleo, uma comissão que acompanhará os aspetos de auditoria e de controlo do PRR. Essa comissão e esse núcleo terá como missão acompanhar, monitorizar e controlar a execução do PRR da perspetiva da auditoria e do controlo. Integrará elementos de diversas proveniências, exteriores e externas à gestão do PRR, aliás, como dita e como ditarão as leis de segregação e de independência associadas ao bom exercício e boas práticas associadas a esta matéria."

(em atualização)