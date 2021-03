Conselho de Ministros aprova despesa de 19,8 milhões para testes rápidos nas escolas e creches

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Através de comunicado, o Governo anuncia que um Conselho de Ministros (CM) extraordinário aprovou este domingo uma resolução que dá luz verde a uma despesa de até 19,8 milhões de euros para a compra de testes rápidos de antigénio para uso em escolas e creches.

O comunicado indica que "de forma eletrónica", o CM aprovou "uma resolução que autoriza a realização de despesa, por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social, I. P., com a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino públicos e em respostas sociais de apoio à infância do setor social e solidário, até ao montante global de €19.802.880,00."