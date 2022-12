Conselho de Ministros aprovou aumento do salário mínimo e novo apoio às famílias

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O novo apoio extraordinário para famílias mais vulneráveis vai começar a ser pago no dia 23 de dezembro, por transferência bancária para todos os que tiverem o IBAN registado na Segurança Social e por vale postal para os restantes, anunciou, em conferência de imprensa, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. O Conselho de Ministros aprovou, ainda, o aumento do salário mínimo nacional para 2023, que passará dos 705 para os 760 euros.

O novo apoio, no valor de 240 euros, vai abranger 1,037 milhões de agregados familiares e que são todos os beneficiários de tarifa social de eletricidade ou de prestações sociais mínimas. A medida, revelada pelo primeiro-ministro em entrevista à revista Visão, foi aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira e vai implicar um custo total de 249 milhões de euros aos cofres do Estado.

Na conferência de imprensa, a ministra do Trabalho explicou, ainda, que o novo apoio vai abranger beneficiários de prestações mínimas como o rendimento Social de Inserção, a Pensão Social de Invalidez ou de Velhice, bem como as prestações de desemprego, entre outras, sublinhando que dois terços dos beneficiários deste apoio às famílias mais vulneráveis são mulheres. "Julgo que, socialmente, todos percebemos que são estas famílias mais vulneráveis que devem ter a nossa atenção total", frisou.

Segundo Ana Mendes Godinho, estas são as famílias que receberam prestações extraordinárias de 60 euros pagas pelo governo em abril e em julho, para compensar "as despesas acrescidas" geradas pela subida da inflação, o que significa que, no final do ano, um agregado com dois filhos, terá recebido, no total, 760 euros de apoios extraordinários, contabilizando, além das duas prestações de 60 euros e os 240 de dezembro, os 350 euros pagos em outubro no âmbito da medida 'Famílias Primeiro'.

Sobre a metodologia seguida para chegar ao valor dos 240 euros que serão agora atribuídos, a ministra explicou que foi a mesma seguida antes, ou seja, foi avaliado o impacto do aumento da taxa de inflação sobre o custo do cabaz alimentar, procurando, assim, "compensar este agravamento".

Sublinhando que esta é "uma medida extraordinária que visa, face ao contexto que vivemos, à evolução da inflação e ao aumento dos custos nomeadamente dos bens alimentares, apoiar as famílias mais vulneráveis no momento em que elas mais precisam", esta responsável explicou que os beneficiários deste novo apoio foram selecionados tendo em conta a sua "vulnerabilidade e fragilidade social".

Em termos de divisão por tipologias de prestações sociais mínimas, Ana Mendes Godinho precisou que, do total dos 1,037 milhões de beneficiários, 49% recebem Abono de Famílias, 27% recebem Complemento Social para Idosos ou Pensão Social, 16% recebem Rendimento Social de Inserção, 5% recebem prestações de desemprego e 3% recebem complemento da Prestação Social para a Inclusão. "O que nós tentamos foi chegar às pessoas que têm rendimentos mais baixos e às pessoas que têm prestações sociais mínimas e que têm necessidade, neste momento, de uma resposta coletiva de todos nós", disse.

Perante as perguntas sobre eventuais apoios para a classe média, a ministra do Trabalho lembrou que "são vários os instrumentos" que têm sido mobilizados pelo governo para ajudar a minimizar os impactos da atual conjuntura junto de famílias e empresas. "Procurar responder às várias dimensões das consequências da inflação tem sido uma preocupação transversal, mas também procurando diferenciar as respostas de emergência em função das características concretas dos respetivos beneficiários", disse.