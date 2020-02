Conselho de ministros dá luz verde a nova legislação contra branqueamento

O Conselho de Ministros deu esta quinta-feira luz verde à revisão da lei de combate ao branqueamento de capitais, depois de a Comissão Europeia ter na passada semana apontado Portugal como um dos países que falhou o prazo de transposição das regras europeias em vigor desde há dois anos. A última diretiva da União devia ter sido transposta até 10 de janeiro.

Em comunicado, o Conselho de Ministros vem defender que legislação anti-branqueamento de capitais portuguesa, de 2017, está “genericamente” em linha com a legislação internacional e com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) cuja última avaliação mútua ao país data do mesmo ano. Lembra que este concluiu então que as sanções penais reservadas aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no país “são proporcionais e dissuasivas”.

Ainda assim, reconhecem os membros do governo, é preciso “alargar o quadro de ilícitos típicos subjacentes ao crime de branqueamento e o espectro das suas condutas típicas, bem como agravar a moldura penal nos casos em que o infrator é uma entidade obrigada” à comunicação de suspeitas “e cometa a infração no exercício das suas atividades profissionais”.

A nova legislação europeia traz maior vigilância em áreas como as criptomoedas e o imobiliário, exigindo também atenção reforçada nas operações que envolvam beneficiários de residência ou cidadania a troco de investimento – como via regime de vistos gold, em Portugal. Reforça também as sanções sobre entidades como bancos e reguladores que não atuem no reporte de operações suspeitas.

No passado dia 12, a Comissão Europeia enviou cartas de notificação a oito países que não cumpriram o prazo de transposição das novas regras. Além de Portugal, estão no grupo o Chipre, a Hungria, os Países Baixos, a Roménia, a Eslováquia, a Eslovénia e Espanha.

“A Comissão lamenta que os Estados-membros em causa não tenham transposto a diretiva em tempo útil e incentiva-os a fazê-lo com urgência, tendo em conta a importância destas regras para o interesse coletivo da UE”, considerou Bruxelas, dando dois meses para que os países em falta revejam a legislação.

A resposta portuguesa avança agora, com a revisão do regime em vigor há três anos. O comunicado do Conselho de Ministros afirma que se pretende, assim, “garantir um regime jurídico mais eficiente e completo em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, capaz de enfrentar e mitigar riscos emergentes, nomeadamente os decorrentes do recurso a sistemas financeiros alternativos como a moeda eletrónica e outros ativos virtuais, assim como a ameaça resultante de uma maior convergência entre a criminalidade organizada transnacional e o terrorismo”.

Atualizado às 16h26