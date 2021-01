Conselho de Ministros deu parecer positivo a renovação do Estado de Emergência

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta em conferência de imprensa as conclusões da reunião de Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda em Lisboa, 12 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 05 Janeiro, 2021 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros deu luz verde a uma renovação do Estado de Emergência por mais oito dias. O atual Estado de Emergência termina no dia 7 de janeiro. O governo deu assim parecer positivo a uma renovação do Estado de Emergência entre 8 e 15 de janeiro, indicou fonte oficial à Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha admitido, no último fim-de-semana, a possibilidade de renovação do Estado de Emergência por um período de oito dias, e não quinze como habitualmente, para que assim pudesse ser tomada uma decisão mais esclarecida. Durante um debate televisivo, em que o atual Presidente da República participou uma vez que se recandidata a um segundo mandato em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que pretendia renovar o Estado de Emergência com "o mesmo regime" do que está em vigor, por um período de tempo mais curto, uma vez que não há dados suficientes ainda para perceber a evolução da pandemia durante a quadra natalícia e do Ano Novo.

Segundo fonte do governo de António Costa à Lusa, as eventuais medidas para este novo período só serão decididas na quinta-feira, na habitual reunião semanal do Conselho de Ministros.

Após a luz verde do Executivo, cabe ao Parlamento debater este pedido de autorização da renovação do Estado de Emergência, na quarta-feira, dia 6.

Nos últimos dias, em debates com outros candidatos à presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu que está "preocupado" com a evolução da pandemia em Portugal. O Presidente admitiu que tem a sensação que houve algum "laxismo" na época festiva que pode conduzir a um "galopar" dos números.

Com aprovação garantida pelos dois maiores partidos, PSD e PS, esta será a oitava vez que é decretado o Estado de Emergência desde março, indica a Lusa.

(Notícia atualizada às 16h00)