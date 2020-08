Governo vai pôr todo o país em contingência a partir de 15 de setembro

O país, na sua totalidade, vai ficar em situação de contingência a partir do dia 15 de setembro e, para já, na região de Lisboa vai manter-se esta situação.

“A partir de 15 de setembro se verificar-se-á um conjunto de alterações muito significativas relativamente aos meses que temos vivido e importa desde já antecipar e preparar e o Governo considera que esta mudança nas rotinas, na utilização dos transportes, o regresso às aulas e um regresso mais significativo aos locais de trabalho pode necessitar de medidas adicionais”, justificou a ministra de Estado e da Presidência, acrescentando que “o que temos em mente são novas regras a partir do dia 15 de setembro“, afirmou sem detalhar o âmbito ou as atividades afetadas.

“O Ministério da Saúde já tinha confirmado que está a trabalhar num plano para enfrentar o outono e inverno de 2020 e 2021 e aquilo que aqui fazemos é poder anunciar que teremos medidas no dia 15 de setembro e trabalhar essas medidas ao longo dos próximos dias”, anunciou Mariana Vieira da Silva.

Ainda antes, o governo vai reunir-se no dia 07 de setembro para avaliar a situação e as medidas “adicionais” a tomar tendo em conta a situação epidemiológica na altura e a chegada do tempo mais frio no outono. Serão assim retomadas as reuniões com os técnicos e os representantes dos partidos com assento parlamentar, ainda que num formato diferente: uma parte será pública.

“O que temos visto um pouco por toda a Europa é um aumento dos números nos últimos dias e o Governo não pode ficar indiferente a esse aumento e, portanto, nesta quinzena funcionam as regras da quinzena anterior e anunciamos desde já que a partir de 15 de setembro todo o país voltará à situação de contingência”, acrescentou Mariana Vieira da Silva.

A região de Lisboa mantém-se em situação de contingência. “O Conselho de Ministros aprovou a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa e de alerta no restante território, no âmbito da pandemia da doença covid-19, até às 23h59 do dia 14 de setembro de 2020”, lê-se no comunicado divulgado depois da reunião do Governo.

Notícia atualizada às 15h15 com mais informação