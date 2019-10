Conselho de Saúde da CIP quer mais 500 milhões de euros para SNS

O Conselho de Saúde da Confederação Empresarial de Portugal manifestou hoje preocupação com o défice do Serviço Nacional de Saúde e defendeu o aumento do orçamento do SNS em 500 milhões de euros.

Em comunicado, o Conselho Estratégico Nacional da Saúde (CNES) considera o défice do SNS em 2018 com um valor “surpreendentemente elevado” e entende que “aumenta as razões de preocupação sobre os números de 2019”, exigindo “uma tomada de medidas para 2020”.

Segundo dados oficiais divulgados na sexta-feira, o SNS apresentou em 2018 um prejuízo de 848 milhões de euros, um agravamento face ao ano anterior em cerca de 502 milhões de euros.

“O subfinanciamento crónico do SNS tem impactos negativos no acesso dos cidadãos à saúde, na organização dos serviços e na motivação dos profissionais”, indica o Conselho de Saúde da Confederação Empresarial de Portugal – CIP.

No momento em que está em preparação um novo programa de Governo e em elaboração o Orçamento do Estado para 2020, o Conselho Estratégico da CIP pede que se assuma “a saúde como desígnio nacional”.

A proposta desta estrutura passa por inscrever no Orçamento do Estado para 2020 uma que reforce o SNS em pelo menos 500 milhões de euros.

O orçamento de Estado deste ano de 2019 atribuiu ao Ministério da Saúde mais 520 milhões de euros face ao estimado para 2018, num total que ascendia a quase 10.922 mil milhões de euros. Apenas para o SNS foram transferidos mais 201 milhões de euros do que no ano anterior, mais 2,3% do que o valor estimado do Orçamento de 2018.