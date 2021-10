Conselho Superior da Magistratura abre processo de averiguações ao caso João Rendeiro

Antigo presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, em outubro de 2013. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Outubro, 2021 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai abrir um processo de averiguações para apurar se há responsabilidade disciplinar no caso do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, anunciou esta quarta-feira aquele órgão.

"O CSM não tem competência para sindicar decisões judiciais. Contudo, considerando as várias notícias veiculadas nos últimos dias pela comunicação social e algumas declarações prestadas em vários canais televisivos todas relacionadas com os processos em que é arguido João Rendeiro, o presidente do Conselho Superior da Magistratura determinou a abertura de um processo de averiguações para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade disciplinar", refere uma nota do CSM.