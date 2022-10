Consórcio ajuda PME do turismo na digitalização

Rua Santa Catarina, Porto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

As pequenas e médias empresas do turismo interessadas em melhorarem o seu desempenho a nível digital podem beneficiar do programa Tourbit (Fostering digitalization of European Tourism PME), co-financiado pela União Europeia e dinamizado em Portugal pelo NEST-Centro de Inovação do Turismo.

Para as PME interessadas, o primeiro passo consiste em responder a um questionário composto por 44 perguntas, que permitirá avaliar o grau de maturidade digital da empresa, designado por Digital Readiness Index.

Com base nas respostas a esse questionário, o programa gera uma versão resumida e personalizada, que corresponde a uma auto-avaliação do grau de conhecimentos tecnológicos da organização.

A partir de múltiplos algoritmos incorporados no questionário, o programa apresenta um conjunto de recomendações à empresa de como melhorar o desempenho na componente digital.

Conhecendo o seu nível de maturidade, a empresa interessada pode então aceder a conteúdos disponibilizados na Comunidade Tourbizz, onde são facultados webinares e artigos, bem como um hackthon com a participação de interessados em toda a Europa, indicam os promotores do programa.

Direito a um voucher

O projeto transfronteiriço, a cargo de um consórcio de oito entidades, terá a duração de 30 meses, o tempo para as participantes que responderem ao Digital Readiness Index (disponível em português) apresentarem um projeto de digitalização.

É nesta fase que terão a oportunidade de receber um voucher no valor de oito mil euros (para PME de Espanha, Portugal e Eslovénia) ou nove mil euros (para PME de França, Bélgica, Islândia e Finlândia), para apoiar a implementação do seu projeto no Tourbit Acceleration Programme, com início em janeiro de 2023.

"Aprender, Construir, Testar e Implementar" são apontados pelo promotores como os três pilares da programa destinado a "impulsionar as PME do turismo a prosperar no digital".

Recordam que o Tourbit atua em várias frentes: "Promover a inovação e a investigação no turismo; dar apoio às empresas no desenvolvimento de uma visão criativa e inovadora; promover a criação de novos modelos de negócio; identificação de novos perfis profissionais nas áreas do turismo; produção e transferência de conhecimentos para empresas".