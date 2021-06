Constâncio defende mais apoios à economia. Desemprego pode disparar

Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu e ex-governador do Banco de Portugal. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) acredita que os países europeus terão de avançar com mais apoios à economia na fase de recuperação, sob o risco de uma vaga de desemprego e falências.

"Vamos precisar de mais estímulos para termos os níveis de crescimento pré-pandemia", afirmou Vítor Constâncio, na Cimeira da Recuperação, em Lisboa, o último evento da presidência portuguesa da União Europeia. Para o antigo responsável do BCE, "as previsões económicas são demasiado otimistas" para os próximos anos, acreditando que "o crescimento que se aproxima não vai ser suficiente para manter a redução do desemprego."

"Vamos ter uma perda permanente, mas acima de tudo não vamos conseguir lidar com as cicatrizes da crise e não vamos alisar a recuperação estrutural das nossas economias", apontou o economista, apontando "pelo menos dois anos para refazer a economia", antecipa.

Acreditando que "as previsões são muito otimistas e que o desemprego vai subir em 2021 e 2022 acima de 2020", Constâncio lembra que no ano passado foram introduzidos medidas de apoio gigantescas para segurar o emprego e as empresas.

O antigo governador do Banco de Portugal discorda do ex-economista-chefe do FMI que aconselhou, também nesta Cimeira, à criação de planos de contingência para o outono para responder a eventuais travagens na recuperação. Para Constâncio, os países devem preparar mais estímulos e lembrou que o FMI sugeriu um estímulo adicional de 3% do PIB para que as economias regressem aos níveis pré-pandemia.

Novas regras

Para o antigo responsável do BCE, as atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (limite de 3% do défice e 60% da dívida pública) "é uma confusão" e foi um dos motores da segunda vaga da crise económica de 2010/2011 devido à rigidez das normas.

"As regras não são as adequadas, não fazem sentido económico", afirmou o economista. "A regra dos 60% [dívida pública/PIB] está obsoleta", atirou o antigo governador do Banco de Portugal. "Se fizéssemos Maastricht agora seria muito diferente", acredita, apontando para valores do rácio da dívida entre "86% e 92%".

"Os 3% [limite do défice] talvez possam sobreviver, mas não a regra mecânica para os absurdos 60% do rácio da dívida sobre o PIB. Não faz grande sentido. É um rácio entre stock e fluxo. E a dívida não é para ser paga num determinado ano. Portanto, qual é o sentido desta regra?", questionou, esperando que países como a França, Espanha e Itália imponham a alteração.

Vítor Constâncio lembrou que a dívida acumulada durante o ano passado se ficou a dever à crise sanitária e que a regras deveria ser sobre o valor atual do PIB no futuro porque "mostraria a riqueza da economia para pagar a dívida".

A Comissão Europeia aprovou a suspensão das regras orçamentais através da ativação da clausula geral de escape que permite aos Estados-membros gastarem sem o espartilho dos tratados europeus. A suspensão dura até ao final de 2022, com as regras a regressarem no ano seguinte.