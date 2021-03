Constâncio. Retoma vai derrapar um ano e bazuca europeia vai funcionar mal

Vítor Constâncio © Lusa

A retoma da economia europeia e o seu regresso aos níveis pré-pandemia (2019) vai demorar três anos, e não dois como tem sido previsto pelas grandes instituições internacionais, alertou Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), num debate organizado por Danuta Hübner e Pedro Marques, do Parlamento Europeu. As economias só devem conseguir recuperar de toda esta destruição em 2023, e não em 2022, como anda a ser dito.

O professor de Economia, hoje na Universidade de Navarra e no ISEG, avisou que o seu pessimismo está sobretudo relacionado com os "ressurgimentos" na pandemia e com os problemas que afetam os planos de vacinação, mas alertou ainda que há outro problema grave a prazo: a bazuca europeia (Next Generation EU), que financia o plano de recuperação para a Europa sair da crise pandémica, pode vir a não ser usada em pleno.

"Os países não estão preparados" para recorrer à componente de empréstimos pois esta implica condições e agrava os défices e as dívidas a prazo, reparou o economista.

