Constituição de empresas sobe 10,9% até agosto e insolvências aumentam 11,3%

As insolvências de empresas aumentaram 11,3% até agosto deste ano, em termos homólogos, para 3.290, enquanto a criação de novas empresas subiu 10,9%, para 27.128, anunciou hoje a Iberinform do grupo Crédito y Caution.

Em agosto, as insolvências, por sua vez, registaram um aumento homólogo de 10,6% para 167, refere a Iberinform em comunicado.

O estudo concluiu também que no mesmo mês a constituição de novas empresas diminuiu 13,6% para 2.546, face a igual mês do ano passado.

Numa análise por setores, a indústria extrativa registou um aumento substancial no número de insolvências nos primeiros oito meses de 2021, evoluindo de oito para 166 (+1.975%).

Já o setor da eletricidade, gás e água também apresenta um crescimento de 160% face ao período homólogo, com uma evolução de cinco para 13 insolvências.

Exceto os setores de transportes (-9,1%) e indústria transformadora (-23,8%), todos os restantes setores de atividade apresentam aumentos, concluiu o estudo.

De destacar, ainda, os setores das telecomunicações com um incremento de 75%, embora com valores absolutos baixos (evolui de quatro para sete insolvências), e o setor da hotelaria e restauração, com um incremento de 59,7% que traduz uma evolução de 230 para 365 insolvências entre 2020 e 2021.

Por fim, os setores do comércio a retalho e por grosso registaram aumentos nas insolvências, embora com valores mais moderados de 3,1% e 5,3%, respetivamente.

Já no que diz respeito às constituições de empresas, as maiores variações positivas registaram-se no comércio a retalho (+27,7%), seguido pela indústria extrativa (+22,2%) e pela agricultura, caça e pesca (+17,9%).

Os serviços registaram um crescimento de 17,3% e a construção e obras públicas cresceu 16,8% no comparativo anual.