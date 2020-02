Construção cresce 6% em 2019, o maior salto em 21 anos

Produção na construção atingiu os 13,4 mil milhões de euros no ano passado, um crescimento homólogo de 6%, revela a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas.

A produção na construção atingiu os 13,4 mil milhões de euros no ano passado, um crescimento homólogo de 6%, o “mais intenso dos últimos 21 anos”, segundo estimativas da Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP).

Num balanço do ano passado, hoje divulgado, a entidade revela que as previsões “relativas à produção no setor da construção apontam para um valor global de produção de 13,4 mil milhões de euros em 2019, refletindo um crescimento, em termos reais, de 6% face a 2018”.

A FEPICOP acredita que “este crescimento revelou-se o mais intenso dos últimos 21 anos e vem confirmar que o setor da construção está a viver um novo ciclo de crescimento, que teve o seu início em 2017”.

A Federação estima ainda que a produção global no setor tenha registado um crescimento acumulado de 16% desde 2017, invertendo a tendência de recessão que se iniciou em 2002 e que “provocou uma retração de 59% no valor global da produção da construção”.

Neste cenário, desde 2017, “o número de trabalhadores da construção cresceu mais de 5%”, tendo passado “de 290 mil, em média, em 2016, para 307,5 mil trabalhadores, em média, nos três primeiros trimestres de 2019”.

A FEPICOP alerta, no entanto, para que o crescimento se deve sobretudo ao comportamento do emprego em 2017 e que “em 2018 assistiu-se a uma redução homóloga de 0,2% e até setembro de 2019 foi apurado um decréscimo homólogo de 0,8%”.

Nos primeiros nove meses de 2019 o setor empregou em média 307,5 mil pessoas, “6,3% do total do emprego da economia”, indica a federação.

Paralelamente, o desemprego oriundo da construção “decresceu cerca de 20% ao longo de 2019”.

A estrutura destaca ainda o consumo de cimento, que “regista crescimentos anuais desde 2017, sendo o mais intenso o observado em 2019 (+14,9%)”, de acordo com o documento do balanço.

No ano passado, o número de empresas habilitadas para o exercício da atividade aumentou 3,7%, face ao ano anterior, sendo que “o ‘stock’ de crédito concedido pelo sistema financeiro às empresas de construção ascendia a 7,7 mil milhões de euros no final de outubro de 2019, o que traduzia um decréscimo de 18,7% face ao período homólogo”, revela a FEPICOP.

O malparado no setor era, no mesmo mês, de 1,5 mil milhões de euros, “refletindo um decréscimo de 39,7% face ao montante registado em igual mês de 2018 e representando 20,3% do crédito concedido ao setor”, refere a Federação.

A FEPICOP desagrega ainda os dados por áreas, revelando que, em termos homólogos, em 2019 o volume de produção do segmento residencial deverá ter rondado os 3,8 mil milhões de euros, um crescimento de 12% em termos reais, enquanto no segmento não residencial o aumento foi de 3,6%, atingindo um volume de produção de cerca de 3,4 mil milhões de euros.

Na engenharia civil, a federação estima um crescimento de 46% em produção, para 6,2 mil milhões de euros, em termos homólogos.

Para este ano, a estrutura prevê um aumento de 5,5%, em termos reais, do volume total de produção da construção, que deverá assim ultrapassar os 14 mil milhões de euros.

O balanço e estimativas da FEPICOP foram realizados com base em dados recolhidos junto do Instituto Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal e Comissão Europeia.