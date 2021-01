Construção europeia continua com portas fechadas na China 

Há, segundo os últimos dados disponíveis, cerca de 13 mil construtoras e 200 mil trabalhadores portugueses no país. Mas, até ao início deste ano, diz o Sindicato da Construção Civil, cerca de 80 mil já terão regressado. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

As construtoras chinesas estão cada vez mais presentes no mercado da União Europeia - de olhos postos em concessões estatais e em projetos de infraestruturas - mas no sentido oposto o mercado chinês vai permanecer largamente vedado aos construtores europeus. Na China, as construtoras europeias não captam mais do que 2% do mercado e, ainda assim, apenas em trabalhos de consultoria técnica e tecnológica para empresas chinesas, que mantêm em exclusivo o canal da contratação pública no país.

A situação permanecerá inalterada mesmo com o Acordo Compreensivo de Investimento (CAI), cujos princípios foram acordados no final do último ano pela Comissão Europeia e Conselho de Estado chinês, no termo da presidência rotativa germânica do bloco. O memorando do acordo traz, segundo Bruxelas, alívio dos limites à participação e controlo em empresas na China em alguns setores (como automóvel e saúde), bem como a proibição de transferências forçadas de tecnologia, que têm sido regra para as joint-ventures de parceiros internacionais no país. Mas falha em ir mais longe.

Por exemplo, deixa para mais tarde a obtenção de um acordo sobre proteção de investimentos; vão manter-se os acordos bilaterais com os Estados-membros, considerados fracos (no caso português, este data de 2014 e relega a resolução de diferendos para consultas diplomáticas e eventual constituição de tribunal arbitral). Também não há concessões da China quanto ao acesso ao mercado de contratação pública, que, do lado do cá, permanece aberto e livre de discriminação. O acordo não aborda matérias comerciais - apenas relativas a investimento.

Da parte do Parlamento Europeu (PE), que terá de ratificar o texto final, para já há oposição forte e a antecipação de que, tal como está, dificilmente passará até pelo momento de escalada das preocupações com a situação da população uígure na região autónoma de Xinjiang, no norte da China, e de perseguição aos líderes do campo democrático de Hong Kong, com mais de 50 detenções na última semana.

Reinhard Bütikofer, presidente da delegação do PE para as relações com a China, diz ao Dinheiro Vivo que até aqui "a maioria dos eurodeputados ainda não teve sequer a hipótese de ler o texto do acordo, que não é público". E os que tiverem acesso, como este representante do grupo dos Verdes, estão impedidos de analisar o documento com peritos em economia ou direito "porque o texto é considerado sensível".

"Uma conversa a sério só poderá ter início quando o texto for público e toda a gente puder fazer a sua análise sem estar dependente da Comissão Europeia", defende o eurodeputado que foi um dos promotores de uma resolução para exigir garantias à China contra o trabalho forçado nos "campos de reeducação" de Xinjiang. Teve votos favoráveis de 604 deputados, 20 contra e 57 abstenções.

A questão de Xinjiang tornou-se o principal fator de objeção ao entendimento com a China, ainda que Pequim assuma o compromisso de um esforço "continuado e sustentado" com vista à ratificação das convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalho forçado. Bütikofer faz depender a ratificação do acordo de um calendário para a adesão às regras da OIT, não apenas no trabalho forçado, como em matérias de negociação coletiva e liberdade de associação sindical, algo que parece impossível aos olhos de muitos analistas. Sem Estrasburgo, Bruxelas não fechará o acordo.