Construção pede “medidas excecionais para evitar desastre absoluto”

“Estamos perante uma situação excecional, sem quaisquer precedentes e, se não forem implementadas soluções excecionais, poderemos estar perante um desastre absoluto”, alerta Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em declarações ao Dinheiro Vivo. O setor emprega mais de 600 mil trabalhadores e representa 17,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

A associação já começou a registar os sinais da crise que se avizinha: empresas com faturações praticamente eliminadas, a reportar paragem dos trabalhos ou do fornecimento de serviços, pedidos de informação sobre acesso ao lay-off, preocupações com os efeitos na tesouraria,

“As empresas que se dedicam à construção e montagem de stands e prestação de serviços, no âmbito de exposições, feiras internacionais de negócios e outros eventos, referem-nos uma situação sem quaisquer precedentes, com a sua faturação praticamente eliminada, devido ao cancelamento de, até ao momento, mais de 680 feiras e exposições em todo o mundo”, frisa Reis Campos.

Em simultâneo, alerta, “qualquer paragem da atividade gera um efeito imediato de suspensão dos pagamentos e, regra geral, as empresas não têm stocks para venda durante o período de crise, nem existe a possibilidade de colocar os trabalhadores em regime de teletrabalho pelo que, o efeito na tesouraria das empresas é uma realidade incontornável e muito significativa”.

Para já, “apenas é possível dizer que o impacto vai ser significativo uma vez que estamos perante uma situação excecional”, diz, frisando que “existem ainda grandes incógnitas porque não sabemos o tempo que toda esta situação vai durar”. Para o também presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), a resolução dependerá “da capacidade de resposta, à escala europeia e nacional” e “dos Governos que têm de tomar medidas muito fortes para preservar as empresas e os seus trabalhadores”.

Medidas de exceção

Reis Campos defende a implementação imediata de um conjunto de conjunto de medidas para responder às necessidades imediatas do tecido empresarial: acesso sem burocracias e regras desnecessárias às linhas de crédito COVID-19 e ao regime de lay-off, suspensão das obrigações fiscais e contributivas como, no imediato, o pagamento do IVA e contribuições para a Segurança Social, moratória das dívidas das empresas à banca, no âmbito dos contratos de crédito em curso e o pagamento imediato a todos os fornecedores do Estado, independentemente dos prazos de pagamento contratualmente definidos e/ou constantes da faturação dos respetivos bens e serviços.

O presidente da AICCOPN lembra que a construção é um setor “responsável por mais de 600 mil postos de trabalho e é particularmente afetado, sobretudo, ao nível dos pagamentos porque, se as obras param, os pagamentos também não serão realizados”.