Construção pede nova moratória fiscal para apoiar empresas

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) defende a criação de uma nova moratória para o cumprimento das obrigações fiscais e contributivas das empresas, de forma a apoiar o tecido económico nesta crise pandémica que ainda “não se desvaneceu”, diz Reis Campos, presidente do organismo associativo.

Para o líder da AICCOPN, “a moratória implementada no âmbito das medidas extraordinárias para combate aos impactos negativos da crise foi uma medida essencial para evitar o que poderia ser um desastre absoluto”. Só que agora as empresas já estão a pagar as contribuições normais, acrescidas dos montantes que foram objeto da anterior moratória “e esse é um encargo financeiro muito significativo numa altura em que os problemas causados pela pandemia estão longe de estarem superados”, sublinha em comunicado.

Para Reis Campos é preciso “assegurar condições para que o tecido empresarial nacional possa suportar esta quebra sem precedentes na atividade económica e, mesmo em setores como a construção e imobiliário, em que a maioria das empresas não parou por força da Declaração de Estado de Emergência, mantêm-se as dificuldades operacionais e a redução da produtividade, pelo que o fluxo financeiro da carga fiscal e contributiva também tem de se ajustar a esta nova realidade”.

O setor da construção é dado como um motor decisivo para a reativação da economia e o emprego e, sendo de esperar um reforço do investimentos público a partir do próximo ano, “é necessário garantir que as empresas portuguesas se conseguem posicionar competitivamente para estas oportunidades”, sublinha Reis Campos.