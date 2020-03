Construção quer que Estado pague lay-off a 100% a empresas de feiras

A Associação de Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) quer que sejam os contribuintes a apoiar em 100% os salários dos trabalhadores no caso de empresas de organização de feiras que recorram ao regime de lay-off devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, esta quinta-feira, a organização defende que as empresas de bens e serviços no âmbito de feiras internacionais e outros eventos “atravessam um momento excecionalmente grave” com o cancelamento de mais de 680 feiras em todo o mundo, das quais 368 na Europa.

A organização não dá conta de números específicos de perdas para o sector em Portugal, mas admite as dificuldades. Considera que as medidas já apresentadas pelo governo para apoiar a tesouraria das empresas merecem uma “avaliação positiva”, mas entende que não chegam.

“Prorrogação das obrigações fiscais e contributivas, ajustamento do regime de lay-off de forma a assegurar os direitos dos trabalhadores e preservar a tesouraria das empresas com uma contribuição total do Estado e abrangendo os subsídios de férias e Natal, bem como o reconhecimento do caráter excecional e inédito da crise que estas empresas enfrentam são as linhas orientadoras para um documento que a AICCOPN irá apresentar ao Governo”, diz no documento.

As medidas anunciadas na segunda-feira pelo governo – 14 ao todo – incluem já o adiamento de algumas obrigações fiscais: o primeiro pagamento especial por conta (30 de junho), a entrega do Modelo 22 do IRC (31 de julho) e primeiro pagamento por conta do IRC (31 de agosto).

Além disso, contemplam uma simplificação do regime de suspensão temporária do trabalho nas empresas com quebras de faturação em 40%, e o acionamento de um linha de crédito no valor de 200 milhões de euros que está desde esta quinta-feira em funcionamento, entre várias outras medidas que também como isenção de pagamento de Taxa Social Única num período que se poderá estender até sete meses, e comparticipação de salários e acesso a formação suportada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.