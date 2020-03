Construção. Sindicato exige testes aos trabalhadores do setor

O Sindicato da Construção de Portugal está contra a decisão do Governo em manter o setor em operação e exige que os trabalhadores sejam alvo de testes ao novo coronavírus.

O “que foi decidido é de uma irresponsabilidade e de grande desconhecimento de como funciona” esta atividade, acusa em comunicado a estrutura sindical. “Há centenas de locais de trabalho onde comem em refeitórios 100 trabalhadores e mais e não está a haver nenhum controlo”, denuncia.

Segundo adianta, regressaram de França, Itália, Espanha, entre outros países da União Europeia, milhares de trabalhadores, que estão a operar na construção sem controlo nenhum. O sindicato diz que “alguns desses trabalhadores exigiram aos patrões máscaras e luvas e foi-lhes dito para irem embora que não ficariam na obra a trabalhar”.

O Sindicato da Construção exige que o Governo coloque carrinhas com técnicos de saúde em todo o país para fazer o teste a todos os trabalhadores porque, sublinha, “se não for assim será no sector das construção onde haverá mais mortes em Portugal”.