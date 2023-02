Construir Alternativa: PSD pelo país a apresentar "propostas diferenciadoras"

O presidente do PSD, Luís Montenegro. © HUGO DELGADO/LUSA

Em comunicado, os sociais-democratas indicam que "o presidente do PSD, Luís Montenegro, o secretário-geral, Hugo Soares, os vice-presidentes e o líder parlamentar iniciam amanhã, segunda-feira, 27 de fevereiro, uma deslocação a todos os distritos do país que termina no dia 19 de março".

"A iniciativa intitulada "Construir a Alternativa", que conta também com a participação dos dirigentes distritais, tem como objetivo debater com os militantes as propostas diferenciadoras do PSD para Portugal", é referido.

Os temas em discussão nestas jornadas serão habitação, demografia, educação, imigração, trabalho digno e a revisão constitucional, indica o PSD.

De acordo com a informação divulgada pelo partido, na segunda-feira à noite está prevista uma sessão em Tondela, no distrito de Viseu, com a presença do secretário-geral, Hugo Soares.

Na quarta-feira, também à noite, em Almeirim (distrito de Santarém) a iniciativa contará com a presença do vice-presidente António Leitão Amaro.

Na sexta-feira, em Viana do Castelo, estará presente na iniciativa o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento.

No sábado à tarde o presidente do PSD, Luís Montenegro, participa na iniciativa que decorrerá na freguesia de Alegrete (concelho e distrito de Portalegre).

A Direção Nacional do PSD realizou em novembro do ano passado uma iniciativa também denominada "Construir a Alternativa", durante a qual percorreu o país para debater com os militantes sociais-democratas "as falhas" da proposta do Governo de Orçamento do Estado e apresentar as suas propostas alternativas.

O presidente social-democrata está também a passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", compromisso que assumiu quando foi eleito, no 40.º Congresso.