Consumers Trust. Portal da Queixa cria marca global

O Portal da Queixa lançou uma nova rede global de plataformas, a Consumers Trust. A internacionalização iniciou-se em Espanha, com o Libro de Quejas, e o próximo passo é a África do Sul.

Em 2020, está prevista a entrada em Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Polónia. Mais tarde, espera-se o alargamento da rede para fora da Europa.

A internacionalização do projeto “único em Portugal e pioneiro na Europa” sempre foi um objetivo, de acordo com Pedro Lourenço, CEO da plataforma e fundador do Consumers Trust, que defende que o Portal da Queixa potenciou “uma nova forma de relacionamento entre marcas e consumidores”.

“Depois de muita experiência adquirida no caso de sucesso do Portal da Queixa em Portugal, avançámos muito recentemente para Espanha, onde colocámos online a versão beta da plataforma Libro de Quejas. Este passo histórico permitiu-nos ser a primeira rede social de consumidores do mundo a ser internacional e a levar a criatividade nacional para outros países na Europa”, refere.

O Consumers Trust pretende agregar as classificações de várias marcas em cada mercado onde operam, por meio de avaliação do tratamento das reclamações, funcionando, assim, como um ranking global do Índice de Confiança das marcas.

“O Consumers Trust representa uma total inovação mundial, por ser a primeira rede global de consumidores, onde a diferenciação está no facto de a relação entre marcas e consumidores assentar na experiência de consumo relatada através de uma reclamação, onde é atribuída a oportunidade de resolução e melhoria contínua, e não apenas por uma opinião normalmente conhecida como review”, destaca Pedro Lourenço.