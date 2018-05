Consumidores de luxo compram mais experiências e viagens

Os consumos do mercado de luxo estão a mudar. A conclusão é avançada pela Quintessentially, empresa de serviços personalizados e consultadoria para clientes privados e empresariais, que dispõe de 60 escritórios em todo o Mundo.

De acordo com a empresa, o consumidor de luxo dá cada vez mais importância às experiências em detrimento do produto, comportamento que se traduziu num aumento de 62% relativamente ao pedidos de experiências.

Viajar é também um dos hobbies preferidos deste nicho o que representou um aumento de 80% nos pedidos de viagens deste segmento. Em queda está a aquisição de bens de luxo que sofreu uma redução de 20%.

A saúde e o bem-estar são preocupações crescentes e que se refletem nos serviços solicitados pelos clientes desta marca. Houve mais 188% de pedidos relacionados com a predisposição genética (perfil de ADN), mais 28% de pedidos de serviços relacionados com o sono e 22% de spa, nutrição e bem-estar

Também no espetro digital os hábitos estão a mudar. 53% dos consumidores de produtos de luxo, aceita partilhar os seus dados pessoais para garantir uma experiência totalmente personalizada.

Mais de metade dos membros Quintessentially realizam atividades filantrópicas. Segundo a marca refere em comunicado “os membros querem uma história para contar e sentir em primeira mão o impacto da sua ação”. No topo dos pedidos relacionados com educação estão as “masterclasses” e sessões “meet the master”.

Nos últimos 5 anos aumentaram em 216% os pedidos relacionados com filantropia e mais 20% de pedidos educacionais. 86% dos clientes evitam comprar produtos de luxo que não respeitem a sustentabilidade ecológica.

53% dos consumidores de produtos de luxo aceita partilhar os seus dados pessoais para garantir uma experiência totalmente personalizada. “Os consumidores com poder de compra são muito experientes no meio digital e esperam cada vez menos ações de marketing comuns e em massa. O aumento do uso da Inteligência Artificial e tecnologia, surge como uma forma de criar relações com o consumidor a um nível pessoal. As empresas de luxo estão a iniciar diálogos com os consumidores e a envolvê-los no processo de marketing”, conclui a empresa.

A Quintessentially foi fundada em 2000, em Londres. Tem atualmente 5 global hubs, 60 escritórios e 2500 funcionários. Conta com mais de 250 mil clientes private & corporate com uma média de idades de 44 anos e com um património entre 2 milhões de euros e 42 milhões de euros.