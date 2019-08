Consumidores nacionais estão desprotegidos nas compras eletrónicas

Há um “vazio legal” que está a deixar os consumidores nacionais desprotegidos quando fazem compras nos marketplaces. Estes “centros comerciais digitais” fazem a ponte com os vendedores registados, mas em caso de conflito no pós-venda não têm qualquer responsabilidade. As reclamações estão a disparar: até final de julho, eram 903 no Portal da Queixa, uma subida de 69% face há um ano.

“Queremos que o legislador português crie essa responsabilidade. O consumidor precisa de novas garantias neste novo modelo de negócio”, defende Paulo Fonseca, coordenador do departamento Jurídico e Económico da Deco. “Em breve” a associação de defesa do consumidor vai deixar esse alerta na secretaria de Estado do Consumidor e no Ministério da Economia.

A Deco analisou em maio vários marketplaces dirigidos aos consumidores nacionais – AliExpress, Stand Virtual, Wish, Dott.pt, KuantoKusta, Fnac, Worten e o Facebook – e não ficou satisfeita. A começar pela informação disponível que, “na maioria das plataformas é díspar”, com os consumidores a se depararem com várias condições gerais, sem perceber quais as que valem em caso de conflito. “O caso mais grave é o Aliexpress”, em que a Deco nem conseguiu encontrar as condições gerais na versão portuguesa. O site chinês de e-commerce motivou a Deco a apresentar uma queixa à ASAE e à Direção Geral do Consumidor por “potenciais práticas desleais”.

Queixas estão a crescer

As queixas estão a disparar. Há um ano, até final de julho, tinham dado entrado no Portal da Queixa 536 reclamações, este ano esse número disparou para 903. Uma subida de 69%. Falhas na entrega, envio de produtos distintos dos apresentados no site e litígios nas devoluções e trocas representam a maioria das queixas.

A Worten foi a cadeia que registou mais queixas – 667 uma subida face às 406 de há um ano -, seguida da Fnac com 212 (há um ano eram 84), depois Pixmania com 13 (há um ano eram 46 ), tendo ainda o KuantoKusta registado cinco reclamações.

“Todo o processo de compra é via a plataforma, toda a mediação da venda é feita por ali, no entanto dizem (nas condições gerais) que nada têm a ver com a compra e que a responsabilidade é do vendedor”, alerta Paulo Fonseca sobre o modo de atuação de todos os marketplaces analisados. Mas a reclamação tem de ser feita via marketplace e através dos meios que coloca ao dispor. As plataformas devem por isso, “ser co-responsáveis com o vendedor pelo cumprimento do contrato”, defende o jurista. Afinal, é a própria “plataforma que escolhe os vendedores”, salienta.

A confusão instala-se na cabeça do consumidor quando a compra é feita nos marketplaces integrados nos sites de e-commerce de cadeias, como é o caso da Fnac ou da Worten. “Estamos perante uma situação de total desconhecimento por parte dos consumidores, que ao utilizarem marketplaces integrados nos sites de marcas reconhecidas no mercado, não estão conscientes que estes operam apenas enquanto intermediários e sem qualquer responsabilidade no processo de compra e venda, apenas existindo como canal de comunicação”, afirma Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa.

“Marcas que geram confiança junto dos consumidores, promovem a compra através dos seus sites, contudo na prática o consumidor está a adquirir diretamente a um vendedor que não conhece e sem ter qualquer referência de idoneidade”, reforça.

Adensando o problema, “em alguns casos não há separação clara entre o que é a oferta da marca/cadeia e o marketplace”, acusa o jurista da Deco.