Consumidores pagaram 22,6 mil milhões em subsídios à geração de eletricidade

“De 2006 a 2018 os consumidores portugueses pagaram 22,6 mil milhões de euros de subsídios à geração de eletricidade”. A afirmação e os cálculos são de Abel Mateus, o primeiro presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), que assumiu o cargo entre 2003 e 2008, e que esta terça-feira está a ser ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas pagas aos produtores de eletricidade.

Sublinhando que a AdC teve “um papel diminuto na elaboração das políticas energéticas”, já que “os ministros responsáveis na altura não atenderam às preocupações políticas que a ADC apontou” na passagem dos contratos de aquisição de energia (CAE) para os custos de manutenção do equilíbrio contratual”, Abel Mateus afirmou que a EDP ficou privilegiada na passagem de um mecanismo para outro.

Questionado diretamente pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, sobre se a EDP obteve vantagem quando aceitou que as suas centrais passassem a ser abrangidas pelos novos contratos CMEC, Abel Mateus não hesitou na resposta: “Penso que sim”. Noutra resposta posterior, o professor e investigador da Universidade Católica Portuguesa, também não hesitou em considerar que as rendas excessivas da EDP surgiram com CMEC e sublinhou a “opacidade espantosa” que envolveu todo o processo de passagem de CAe a CMEC: “Como é que assuntos tão importantes foram negociados por meia dúzia de pessoas”.

Sobre estudos anteriores apresentados na mesma comissão e que apontam para o facto de a EDP ter, pelo contrário, sido prejudicada pelos CMEC, Abel Mateus, clarificou: “Se a empresa tinha perspetiva de pagamentos reduzidos com os CMEC e depois afinal tiveram rendas a mais, alguém beneficiou, e não foi o Estado mas sim os acionistas. A EDP quando defende essas ideias está a dar um tiro no pé”.

Em resposta à pergunta se os CMEC foram criados para beneficiar a EDP, o professor disse ainda:”Não é surpreendente que isso tivesse acontecido”.

Numa longa apresentação que remeteu à comissão de inquérito, Abel Mateus apresenta os seus cálculos com base nos números da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e garante que os custos totais de subsidiação da eletricidade, entre 2006 e 2018 pesaram 22,6 mil milhões de euros na carteira dos consumidores portugueses. Deste total, aponta ainda o estudo do autor, a maior fatia diz respeito às renováveis: 5,3 mil milhões nas eólicas; 6,8 mil milhões nas outras renováveis; e ainda seis mil milhões que Abel Mateus atribui às “restantes”. Quanto aos CAE e CMEC, o antigo presidente da AdC calcula subsídios por parte dos consumidores na ordem dos 2,9 mil milhões de euros e 1,6 mil milhões de euros, respetivamente.

Em atualização