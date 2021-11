Consumidores planeiam gastar em média 529 euros em compras até ao fim do ano

© Adelino Meireles / Global Imagens

Os consumidores planeiam desembolsar 529 euros, em média, no período de compras que se inicia com a Black Friday e culmina com o Natal e o fim de ano, de acordo com a 15ª edição do Holiday Shopping Survey da Accenture, revelado na quinta-feira. O valor compra com a média de 477 euros verificada em 2020.

Em comunicado, a Accenture indica que os gastos nas compras de fim de ano "devem aumentar", bem como deve crescer o apoio a organizações de caridade e comunidades locais.

A maioria dos consumidores (71%) "afirma que pretende gastar tanto ou mais do que no ano passado", adianta a consultora. Os millennials entre os 32 e 39 anos deverão ser os mais gastadores, prevendo-se um gasto médio de 624 euros.

Segundo Manuela Vaz, vice-presidente da Accenture Portugal e responsável pelas áreas de retalho e bens de consumo, a geração Z e os millennials representam os que têm "maior poder de compra", representando isso uma oportunidade para as empresas de consumo. O aumento do consumo previsto é "uma boa notícia para os retalhistas", sublinhando a gestora que os efeitos da pandemia em 2020 "provavelmente afetarão os hábitos de consumo de diferentes gerações neste período festivo".

A pandemia, juntamente com as questões de abastecimento e transporte, preocupam 34% dos consumidores. Por isso, realça a consultora, os consumidores deverão antecipar as compras, "pois receiam não conseguir comprar o que precisam a tempo da época festiva". Soma-se a essa preocupação o constatação de que efemérides comerciais como a Black Friday e a Cyber Monday "continuam a perder o seu interesse". Daí que as empresas retalhistas procurem alongar o período de compras que se inicia com a Black Friday até ao final do ano, sendo o pico das compras a época natalícia.

"O declínio da popularidade da Black Friday, juntamente com o facto de que os consumidores começam cada vez mais cedo as suas compras de Natal, significa que os retalhistas e as marcas precisam de conseguir envolver os consumidores durante este período", comenta Manuela Vaz.

"Além disso, com muitas pessoas ainda a trabalhar em casa, a capacidade de pesquisar, a maior facilidade em escolher os produtos e fazer compras online, torna tudo mais fácil para os consumidores - e torna-se muito mais difícil para os retalhistas. Este ano, mais do que nunca, controlar o stock e ter garantia do abastecimento será tão importante para o consumidor quanto para o retalhista", acrescenta.

O estudo, que analisou inquéritos a mais de 1.500 consumidores, salienta que 70% dos consumidores pretende "fazer contribuições para obras de caridade" e 21% pretende "doar mais do que no ano passado". A percentagem de interessados em doar para a caridade sobe para 32%, na geração Z, e para 28% entre os millennials entre os 24 e os 31 anos.

Acresce a estes dados que 76% dos consumidores "estão ansiosos para, nesta época festiva, passar tempo com a família". E 75% planeia comprar presentes para familiares próximos e 41% a comprar presentes para vizinhos, colegas e amigos.