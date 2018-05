Poupa Energia: Consumidores pouparam 70 mil euros em energia este ano

No primeiro trimestre deste ano houve 830 pedidos de mudança de comercializador energético, de acordo com dados avançados pelo portal Poupa Energia, o se traduz numa poupança de 70 mil euros. O site, lançado em novembro de 2017 pela Agência para a Energia (ADENE), teve um total aproximado de 350 mil visualizações, número que se refletiu em cerca de 150 mil simulações.

A Galp Power, a Goldenergy e a Endesan são as empresas com os tarifários mais procurados e e representam 83% das adesões efetuadas neste trimestre.

Os consumidores consultam a plataforma com o intuito de encontrar ofertas de tarifários mais adequados ao seu perfil de consumo, sobretudo tarifários de eletricidade, seguindo-se os tarifários de gás natural e, por último, ofertas dual de eletricidade e gás natural.

A maioria das simulações realizadas provêm de consumidores particulares, quer por via de simulações simples e avançadas, mas também de empresas.

A percentagem de simulações efetuadas nos primeiros três meses do ano mantém-se constante, embora as simulações simples representem cerca de 71% e as avançadas 29%. As simulações empresariais refletem 1,65%.

Atualmente a plataforma permite comparar ofertas de um total de 24 comercializadores em 260 tarifários de eletricidade, gás natural ou serviço combinado, no entanto, o que permite a cada consumidor particular e empresarial proceder de uma forma esclarecida à mudança de comercializador.