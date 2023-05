Consumidores querem qualidade, preços baixos e produtos sustentáveis

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Qualidade, preço, funcionalidade e sustentabilidade. Estes são alguns dos vetores mais valorizados pelos consumidores nacionais, na hora de fazerem compras. A declaração é do Produto do Ano (o sistema de avaliação que distingue produtos e serviços pela sua inovação), que levou a cabo um estudo sobre as tendências do mercado de consumo em Portugal.

Como explica o Produto do Ano, os consumidores são cada vez mais seletivos mas, paralelamente, querem adquirir produtos qualidade a preços mais acessíveis.

Assim, 77% das pessoas inquiridas garantiram que procuram uma boa relação qualidade/preço, ao mesmo tempo que querem que esses mesmos artigos demonstrem a sua eficácia (53%).

Por outro lado, 22% participantes do estudo ressalvam a importância de adquirir um artigo que lhes faça ganhar tempo.

"Através deste levantamento, é possível destacar que 32% dos consumidores procuram produtos que melhorem a sua saúde e 25% considera que a sustentabilidade é um fator relevante quando procura novos produtos. Por outro lado, 18% das pessoas valorizam que os produtos sejam naturais", refere ainda o Produto do Ano.

Já a inovação dos produtos e a atratividade de artigos que apresentem novas tecnologias reúnem 15% e 13% das preferências. E, se 7% da amostra tem em consideração o facto de ser um produto que se pode levar para todo o lado, já 6% achas que na diversão que os artigos proporcionam é que está o ganho.

Todas estas respostas, diz o Produto do Ano, demonstram as mudanças nos hábitos de consumo dos portugueses, e por este motivo compete às marcas adaptarem-se e mesmo, caso seja necessário, reinventarem-se, de forma a darem aos seus clientes o que procuram.

E, da mesma forma que o preços acessíveis e a qualidade dos produtos são pontos de atração para os clientes também é importante que "as marcas se posicionem sobre temas importantes para a sociedade", salienta ainda o Produto do Ano.

Como expressa Sónia Cardoso, "através deste estudo podemos concluir que os consumidores portugueses estão cada vez mais conscientes das suas escolhas de consumo e estão dispostos a pagar por produtos de qualidade e que sejam sustentáveis". A Managing Partner do Produto do Ano frisa ainda que "as empresas que investem na qualidade, no preço justo e na sustentabilidade dos seus produtos conseguem, desta forma, responder às novas necessidades dos consumidores e, assim, destacam-se no mercado".