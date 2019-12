Consumidores terão plataforma para resolução de contratos de telecomunicações

Os consumidores terão no próximo ano uma plataforma online de resolução de contratos das comunicações eletrónicas, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado 2020, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

“Em 2020 será disponibilizada publicamente uma nova plataforma online que permitirá reforçar a proteção e confiança dos consumidores: a plataforma única de resolução de contratos que permitirá comunicar a resolução de contratos de comunicações eletrónicas num único ponto”, pode ler-se no documento.

No âmbito da defesa do consumidor, depois da implementação do Livro de Reclamações Eletrónico nos serviços públicos essenciais e o seu alargamento a outros setores económicos, “entre outras medidas, será reforçada a divulgação da aplicação móvel do Livro de Reclamações.”

A promoção da resolução extrajudicial de litígios de consumo mantém-se como prioritária para o Governo, prosseguindo-se no próximo ano na “projeção e valorização da rede nacional de centros de arbitragem de conflitos de consumo, dotando-a de qualidade e sustentabilidade acrescidas”.

Previsto está ainda “o reforço da rede de centros de informação autárquicos ao consumidor”, através “da articulação da integração de serviços de informação e reencaminhamento em matéria de defesa do consumidor, em colaboração com outras áreas governativas.”