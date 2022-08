Consumidores vão poder voltar a aderir à tarifa regulada do gás

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentar © TIAGO PETINGA/LUSA

O Governo anunciou esta quinta-feira que vai voltar a permitir o acesso dos consumidores domésticos e dos pequenos negócios ao mercado regulado do gás, como medida de mitigação do impacto do aumento de preços avançado na passada quarta-feira pelas comercializadoras de energia EDP Comercial e Galp.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que ocorreu esta tarde, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, informou que o executivo decidiu levantar as restrições aplicadas à tarifa regulada do gás, evitando que famílias e pequenos negociantes, com consumo anual até dez mil metros cúbicos, se exponham a aumentos de 150% na fatura do gás - que, segundo o governante, não se comparam ao aumento de 3,9% anunciado pela ERSE para o mercado regulado a partir de outubro.

De acordo com o responsável governamental, esta medida vai abranger cerca de 1,5 milhões de clientes, que poderão voltar a decidir-se pelo mercado regulado daquela matéria-prima. Este é um número, estima o Governo, que representa cerca de 7% do volume de gás consumido em Portugal e 12% do total dos contratos.

"O Governo tem estado a trabalhar num conjunto de medidas que têm como objetivo responder ao aumento do custo de vida", deu conta o ministro. Contudo, "face ao que soubemos" - referia-se ao aumento de 30 euros na fatura do gás, anunciado na quarta-feira pela EDP Comercial - "decidimos antecipar".

Questionado pela comunicação social sobre a possibilidade de o executivo adotar um dos instrumentos propostos pela Comissão Europeia, referente à descida do IVA sobre o gás, Duarte Cordeiro considerou que a medida agora apresentada é "mais eficaz do que outras alternativas", revelando um "impacto direto no preço que as famílias pagam pelo gás", representando mesmo "uma poupança face ao atual preço".

Relativamente ao aumento do apoio à indústria, nomeadamente às empresas com consumo intensivo de energia, o ministro do Ambiente remeteu a responsabilidade ao ministério tutelado por António Costa Silva. "Essa é uma medida que terá de ser o ministério da Economia a esclarecer", vincou.

Sobre o mercado de eletricidade, Duarte Cordeiro disse que estamos perante um cenário em que "o mercado regulado não sofreu aumentos e que existem várias ofertas de comercializadores que não sofreram aumentos acentuados". O ministro dizia ainda que o Governo uniu esforços para reduzir os preços praticados através da aplicação do mecanismo ibérico, deixando a nota de que "o benefício deste mecanismo de ajustamento deveria estar visível" nas faturas dos clientes.

Na quarta-feira a EDP Comercial anunciou que a partir de outubro a fatura dos gás natural dos clientes residenciais vai aumentar, em média, 30 euros. A justificação da empresa prende-se com a enorme subida de preços nos mercados internacionais e por não ter efetuado qualquer atualização nos valores cobrados há um ano.

Esta medida vai impactar um universo de 650 mil clientes, que engloba os 21 mil utentes da tarifa social.

No mesmo dia a Galp declarou que, também em outubro, iria proceder a um aumento do preço do gás, embora tenha remetido para mais tarde a revelação do valor desse aumento. Ainda no mês passado a petrolífera havia aumentado o preço do gás natural, para para "refletir o aumento do custo de compra em linha com a evolução do produto no mercado internacional".

Em atualização