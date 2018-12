Consumo chinês abranda para mínimos de 15 anos

As vendas a retalho na China continental abrandaram em novembro para mínimos apenas registados em 2003, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Departamento Nacional de Estatísticas do país. O crescimento caiu para 8,1%, com mais um indicador a apontar para a quebra de atividade. No terceiro trimestre, o ritmo do PIB chinês abrandou para 6,5%.

Além do consumo, também o investimento e a produção industrial mantêm a trajetória de arrefecimento. A formação bruta de capital fixo voltou a abrandar para um crescimento mensal de 7,7% (5,9% no crescimento anual até novembro), com a quebra do investimento em infraestruturas num momento em que as autoridades centrais procuram conter o endividamento.

Já na evolução da produção industrial, a quebra de velocidade é de 3,7% para 3,1%, com recuo da procura externa. O crescimento das vendas industriais para exportação recuou para 7,6% no mês passado (era de 14,7% há um ano).

“Ponderados, os últimos dados mostram uma economia que está sob pressão tanto nas frentes externa como doméstica, com os esforços políticos para melhorar o crescimento a revelarem-se insuficientes”, escreve em nota de análise Julian Evans-Pritchard, economista sénior da consultora Capital Economics.

O Banco Popular da China tem vindo a promover várias medidas para aumentar a liquidez no sector privado e manter os níveis de investimento. Por exemplo, com a redução das reservas dos bancos. Também o Conselho de Estado tem avançado novos meios de financiamento, sobretudo destinados à nova economia.

Os estímulos, no entanto, continuam a não contrariar os indicadores, num momento em que a China se encontra fortemente pressionada pelos Estados Unidos com a guerra comercial aberta pelo presidente norte-americano, Donald Trump – em período de tréguas temporárias até março.

Esperam-se anúncios de novas medidas de estímulo para breve. Na terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, irá discursar por ocasião das celebrações do 40º aniversário do início do processo de abertura e reforma lançado por Deng Xiaoping. Nos dias seguintes, deverá realizar-se a Conferência de Trabalho Económico e Financeiro central, reunião anual de trabalho do governo que determina as políticas económicas para o ano seguinte.