Consumo de cimento cai 2,5% até maio para 1,6 milhões de toneladas

Porto, 27/02/2023 - Camila Santana e Ana Claudia trabalham em uma obra na área da construção civil. Cada vez mais empresas apostam em mulheres na construção.

O consumo de cimento em Portugal recuou 2,5% até maio para cerca de 1,6 milhões de toneladas, de acordo com a síntese estatística da habitação da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"O consumo de cimento no mercado nacional, até ao final do mês de maio de 2023, regista uma redução de 2,5% em termos homólogos, variação que traduz uma recuperação face às quebras registadas nos primeiros meses do ano", lê-se no documento hoje divulgado.

Entre janeiro e maio, verificou-se uma quebra de 12,8% nas licenças emitidas para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais.

No que diz respeito ao número de fogos licenciados em construções novas, verificou-se um crescimento de 2,1%, face ao período homólogo, para 13.931 alojamentos.

O valor do novo crédito à habitação concedido pelas instituições financeiras ascendeu a 7.426 milhões de euros até maio, um ganho de 6,5% em comparação com igual período de 2022.

A taxa de juro implícita no crédito à habitação, por seu turno, teve um agravamento de 2,6 pontos percentuais em maio, atingindo 3,4%.

Já o valor mediano de avaliação de habitação para efeitos de crédito bancário registou um acréscimo de 9,4% em termos homólogos, "em resultado de variações de 10,5% nos apartamentos e de 4,4% nas moradias".