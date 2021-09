Consumo de cimento sobe 6,8% e crédito novo 36,5% até julho

© Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Os principais indicadores da produção de habitação continuaram a avançar nos primeiros sete meses de 2021, com o consumo de cimento a aumentar 6,8% em termos homólogos e o novo crédito a subir 36,5%.

De acordo com a "Síntese Estatística da Habitação" da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o novo crédito à habitação ascendeu a 8.565 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 36,5% e supera já o valor concedido em 2017.

Além disso, o nível da avaliação bancária na habitação regista uma valorização de seis euros por metro quadrado (m2), na comparação com junho, o que corresponde à manutenção da tendência de crescimento observada neste indicador.

O mercado do cimento, por sua vez, apresentou uma subida de 6,8% até julho, depois ter tido um crescimento homólogo de 10,5% no ano passado, para 3.574,1 milhões de toneladas.

Quanto às licenças emitidas nos primeiros seis meses deste ano, observa-se um aumento de 15,9%, justificado pelo crescimento de 17,1% nos edifícios habitacionais e de 12,9% dos não residenciais.

Em relação aos fogos licenciados em construções novas, totalizaram 14.018 na primeira metade do ano, mais 15,4% na comparação com os 12.145 alojamentos licenciados nos primeiros seis meses do ano anterior.

No entanto, no mercado das obras públicas e até julho foram abertos concursos de obras públicas no montante de 2.516 milhões de euros, representando uma quebra de 20% face aos 3.163 milhões promovidos em período homólogo do ano passado.

Apesar disso, as empreitadas de obras públicas em que se celebrou contrato e que estão registadas no Portal Base, mostraram nos primeiros sete meses do ano um crescimento homólogo de 47,9%, para um total de 2.254 milhões de euros.