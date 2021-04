Consumo de combustíveis aumentou 24% em março face ao mês anterior

Combustíveis © José Carmo / Global Imagens

O consumo de combustíveis em Portugal cresceu 24% em março face ao mês anterior para um total de 491 mil toneladas. É a primeira subida após as sucessivas diminuições verificadas nos últimos cinco meses, destaca a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. "As medidas de desconfinamento foram responsáveis pela inversão da trajetória no consumo de derivados de petróleo", destaca o regulador, sublinhando que os consumos globais aumentaram 95 mil toneladas face a fevereiro.

Mesmo assim, o consumo total nacional ficou, ainda, 8,5% abaixo de março de 2020 (mês em que os efeitos da pandemia e do primeiro confinamento já se fizeram sentir), sobretudo devido ao decréscimo de 67,9% nos gastos de jet (para a aviação), de 15% de GPL e de 1,1% de gasolina. Em contraciclo, o consumo de gasóleo aumentou já 3,3% face ao período homólogo.

Estes são dados do Boletim dos Combustíveis e GPL da ERSE relativo a março de 2021, e que mostra que o preço de venda ao público do gasóleo "acompanhou a cotação do mercado internacional", registando um aumento de 3,3% face ao mês anterior, com o preço médio a chegar aos 1,417 euros por litro. Já a gasolina aumentou 4,3% no mesmo período para 1,598 euros. É o sétimo aumento mensal consecutivo tanto para o gasóleo como para a gasolina.

A parcela de impostos pesou 60,5% no preço final da gasolina 95 e 54,9% no preço do gasóleo. A cotação e o frete representaram, respetivamente, 24,6% e 26,8%.

Lembra a ERSE que o preço do barril de petróleo "manteve a trajetória ascendente no mercado spot", negociando acima dos 60 dólares por barril pelo segundo mês consecutivo, com as cotações dos derivados a acompanhar a tendência crescente do petróleo bruto.

Sem surpresas, os hipermercados "mantêm as ofertas mais competitivas" nos combustíveis rodoviários: 3,2% abaixo dos operadores low cost e 8,3% abaixo dos postos de insígnia das companhias petrolíferas, no caso da gasolina; e 3,61% abaixo dos low cost e 9,4% inferiores às postos das petrolíferas no caso do gasóleo.

Em termos regionais, Bragança, Beja, Lisboa, Portalegre e Faro tiveram os preços dos combustíveis mais elevados em Portugal continental, sendo que Braga, Aveiro, Viseu e Santarém foram os distritos com valores mais baixos. "A diferença de preços médios por litro dos combustíveis rodoviários em Portugal continental é inferior a cinco cêntimos por litro, tanto para as gasolinas como para os gasóleos", destaca a ERSE.