Consumo de combustíveis cai 5% em novembro

Os consumos globais de combustíveis derivados de petróleo - considerando a gasolina, o gasóleo, o jet e o GPL - diminuíram 32,5 quilotoneladas (kton) em novembro, o que representa um decréscimo de 5% face a outubro, divulgou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o o Boletim do Mercado dos Combustíveis e GPL, "a diminuição do consumo de combustíveis derivados de petróleo, em novembro, ocorreu na gasolina (-15,0%) e no gasóleo (-5,9%), em contraciclo o consumo de jet (+2,3%) e de GPL (3,78%) aumentou".

Não obstante, em termos homólogos, os consumos de combustíveis derivados de petróleo cresceram 68 kton, mais 12,3%, observando-se "aumentos no consumo de jet (159,7%), de gasolina (8,9%) e reduções no consumo de GPL (-7,7%)". Já o consumo de gasóleo manteve-se inalterado.

Comparativamente com o mês de novembro de 2019, antes da pandemia da covid-19, o consumo verificado caiu 28 kton (14,8%), "observando-se um decréscimo em todos os produtos derivados, no GPL (-8,9%), no jet (-5,6%), na gasolina (-3,9%) e no gasóleo (-3,6%)".

Segundo a ERSE, em novembro, o preço do barril de petróleo diminuiu no mercado spot (ativos financeiros negociados para entrega imediata) face a outubro, enquanto os preços de venda ao público (PVP) médios do gasóleo e da gasolina registaram subidas de 1,1% e 1,6%.

"Verificou-se uma correção no preço das cotações BFO [petróleo do Mar do Norte] e WTI durante o mês de novembro. O preço spot do WTI FOB [free on board] diminuiu 2,86%, em novembro, para um valor médio de 79,15 dólares, por comparação ao barril negociado em outubro. A cotação spot do BFO FOB teve um comportamento idêntico, diminuindo 2,52% face a outubro, para um valor médio de 81,42 dólares", lê-se.

O regulador do setor energético refere, ainda, que se observou uma "ampliturde de 14 e 18 dólares por barril, respetivamente para o BFO e WTI, nas cotações de fecho diárias do mês". Acresce a constatação de que os preços dos contratos futuros adquiridos, em novembro, para entregas de Brent e WTI, "mantiveram-se mais baixos do que no mercado spot, demonstrando uma situação de backwardation".

Sem acompanhar o decréscimo do preço do petróleo, o PVP médio da gasolina simples 95 aumentou 1,1%, sobretudo devido ao aumento da generalidade das componentes. "Apesar das cotações da gasolina no mercado internacional terem registado um decréscimo face a outubro, o valor Fonte: Argus, Balcão Único da Energia, ERSE do frete justificou um aumento da componente cotação e frete (+0,8%) no PVP médio nacional", lê-se.

Já o PVP do gasóleo simples aumentou em novembro 1,6%, sobretudo pelas componentes de incorporação de biocombustíveis e de custos e margem - esta última continuou a registar valores em linha com os verificados em época pré-pandémica, segundo a ERSE.

Tanto na gasolina como no gasóleo a parcela mais pesada paga pelo consumidor corresponde à carga fiscal. Diz a ERSE que, no caso da gasolina, os impostos pesaram mais de 55% no preço final, em novembro. Já no gasóleo, os impostos valeram 50% do preço final.

Os dados da ERSE apontam que os "hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost".

Por região, os distritos de Castelo Branco, Braga, Santarém e Aveiro foram os que apresentaram os preços mais baixos. Já Bragança, Beja, Faro e Lisboa apresentaram os preços mais altos, no gasóleo e gasolina.

No caso do GPL (butano e propano), Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real registaram a garrafa de GPL com o menor custo. Já Coimbra, Setúbal e Évora apresentam os preços mais elevados.