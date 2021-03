Consumo de eletricidade cresceu 0,9% em janeiro; mercado livre já representa 95%

Posto de eletricidade. © EPA

O consumo global de eletricidade em Portugal, durante o mês de janeiro, foi de 4.960 gigawatts/hora (GWh), o que representa um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior e de 0,9 pontos percentuais face ao período homólogo. Os dados são do Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), e mostram que o mercado liberalizado representa já 94,8% do consumo total.

São já 5,342 milhões os clientes no mercado livre, mais 5.639 do que no mês anterior, representando 84,8% do número total de clientes de eletricidade no país. No mercado regulado restam pouco mais de 959 mil consumidores, a esmagadora maioria no segmento residencial. Há apenas dois clientes nos grandes consumidores no mercado regulado, 545 no segmento industrial e 1.102 no de pequenos negócios.

Em termos de consumo, o mercado livre representou 41.970 GWh, mais 77 GWH do que em dezembro, sendo o mercado regulado responsável por, apenas, 2.292 GWh, menos 24 GWh face ao mês anterior. Globalmente, o mercado livre corresponde, assim, a 94,8% do consumo total no país. Vale 99,4% no segmento dos grandes consumidores, 99,6% dos industriais, 98,2% do segmento de pequenos negócios e 88,3% do consumo dos clientes residenciais.

Quanto à oferta, são 34 os comercializadores de eletricidade em Portugal, sendo que a EDP mantém a sua posição como principal operador no mercado livre, quer em número de clientes quer em consumo, com 75% e 41%, respetivamente. No número de clientes, a quota da EDP cai 2,7 pontos percentuais face ao período homólogo, em resultado, sobretudo, da perda de contratos de clientes domésticos, embora mantenha a liderança em todos os segmentos.

Em contrapartida, a EDP Comercial reforça a sua posição com 0,1 pontos percentuais em termos de quota de consumo, graças ao crescimento no segmento de pequenos negócios. Aqui, a Endesa lidera o segmento industrial, com 26% de quota, mais 2 pontos percentuais que em dezembro; nos grandes consumidores é a Iberdrola o comercializador dominante, com uma quota de 26%, mais 0,5 pontos percentuais do que em janeiro de 2020.