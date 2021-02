Consumo de eletricidade das famílias cresceu 31% em janeiro

eletricidade © Direitos Reservados

O confinamento obrigatório resultou num aumento de 31% no consumo de eletricidade das famílias e de 29% no gás natural. Os dados, divulgados esta quarta-feira pela ADENE - Agência para a Energia, com base nas estatísticas rápidas da Direção-Geral de Energia e Geologia, mostram que o consumo total de energia elétrica no país cresceu 3,5% em janeiro, face ao período homólogo, apesar da quebra de 14% verificada nos serviços e de 1% indústria. Os 31% de aumento das famílias deveram-se, admite a DGEG, ao confinamento, mas, também, às necessidades de aquecimento das habitações, dado o frio intenso de janeiro.

Já o consumo de gás natural cresceu 0,6% no total, impulsionado pelo aumento de 29% no segmento doméstico que compensou a perda de 16% no setor dos serviços. A indústria, o grande consumidor de gás natural do país, o consumo manteve-se razoavelmente estável, com um ligeiro retrocesso de 0,6%

Destaca a ADENE que o setor dos transporte foi o mais penalizado. Em janeiro, o consumo de gasóleo rodoviário caiu 25,5%, enquanto o consumo de gasolina desceu 32,4% O consumo de GPL Auto foi menor em 31,6% e no combustível para a aviação (jetfuel) a perda é, ainda, maior: 67% face a janeiro de 2020.