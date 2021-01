Consumo de eletricidade e gás em máximos históricos com vaga de frio

Lisboa, 29/09/2019 - Gás Natural (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagen

O consumo de energia pelas famílias portuguesas continuar a bater recordes com a onda de frio que tem assolado o país desde o início do mês. Segundo a REN, a empresa que gere as redes energéticas nacionais, "o consumo máximo diário de energia elétrica foi subindo ao longo da vaga de frio, fixando-se no dia 13 em 185,1 GWh, superando um máximo já com 11 anos, datado de 11 de janeiro de 2010".

Já o "maior pico de consumo de sempre registou-se no dia 12 às 19.30 atingindo 9887 MW, ultrapassando o anterior pico, de 9403 MW igualmente de 2010", adianta a REN.

O consumo de gás natural atingiu o consumo diário mais elevado de sempre, no passado dia 5, "com 299,1 GWh, ultrapassando o anterior máximo de 269,9 GWh ocorrido em 5 de dezembro de 2017".

A empresa adianta ainda que o pico de consumo ocorreu também no dia 5, às 20.00, "com 14874 MW, quando o anterior máximo era de 13539 MW ocorrido em 7 de janeiro de 2020".

O terminal de Sines registou também no dia 5 de janeiro um máximo histórico na emissão diária do terminal de GNL para a rede nacional. Três dias depois, no 8, as exportações para Espanha de gás natural através da interligação de Campo Maior atingiram também um recorde.